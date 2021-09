Campo da Baixada Fluminense receberá revitalização em Manaus

O projeto de revitalização dos espaços conta com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) | Foto: Bruno Zanardo e Diego Peres/Secom

MANAUS (AM)- O governador Wilson Lima anunciou nesta semana (23), o início das obras de revitalização do Campo da Baixada Fluminense, na avenida Guaranás, Cidade Nova, na zona Norte da capital.

Este é o quinto espaço destinado ao esporte e lazer a ser revitalizado pelo Governo do Amazonas. Segundo o governador, o planejamento do Estado é recuperar 13 campos e arenas de Manaus com recursos na ordem de R$ 7,3 milhões.

Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e fazem parte do plano +Infraestrura, um pacote de novas obras com recursos de mais de R$ 1 bilhão para execução de projetos em todo Amazonas.

" Nesse momento nós estamos retornando com toda a força para visitar esses espaços e começar esse trabalho de revitalização. É importante não só para a questão da prática esportiva, mas para manter a molecada longe da violência. Isso aqui acaba sendo um ponto de referência, onde também são tocados projetos sociais. É um ponto de referência de encontro social das pessoas e isso daqui tem uma contribuição social muito significativa para a comunidade " Wilson Lima, governador do Amazonas

O presidente comunitário da Baixada Fluminense, Alírio Sena, disse que o campo tem 38 anos e há 18 anos não recebe nenhum tipo de reforma.

“Os benefícios serão muitos para a comunidade, a parte esportiva, a parte social também e eu quero agradecer de coração em nome da nossa comunidade, Cidade Nova I, em nome da zona Norte, que utiliza esse espaço”, disse.

O projeto de revitalização dos espaços conta com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). Um dos espaços que teve as obras iniciadas no último dia 16 de setembro é a Arena Passarinho, na avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro da Colônia Terra Nova, zona Norte.

Outro espaço de esporte e lazer que passa por obras é a Arena do Monte, na avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona Norte. Os trabalhos já foram 90% executados.

O terceiro espaço é o Centro Desportivo da Compensa - CDC da Compensa, rua Belo Horizonte, bairro Compensa II, zona Oeste. Lá, 75% dos serviços já foram realizados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Arena Passarinho será revitalizada em Manaus