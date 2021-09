Fã de jogos desde a infância, amazonense cria game para PlayStation

Moisés aproveitou o seu projeto de TCC e investiu no jogo | Foto: Arquivo pessoal

MANAUS (AM)- O Trabalho de Conclusão de Curso, conhecido como o temido TCC, por muitas vezes é o passo final da graduação. No entanto, alguns formandos levam seu trabalho muito a sério e os torna um projeto de vida.

O amazonense graduado em jogos digitais, Moisés Abraham, de 26 anos, transformou o jogo "Brotherhood United", que foi projeto de TCC em mídia física no PlayStation Vita. O jovem que desde criança é apaixonado por jogos, viu o trabalho ganhar as telas dos videogames .

O jogo é do gênero Run N' Gun - onde você anda com seu personagem em cima de plataformas e combate inimigos usando armas diversas - e nele o jogador assume o papel de um membro de uma gangue. O amazonense conta detalhes do jogo.

" No início do jogo, você se reúne em um bar com a irmandade para ouvir o que o seu amigo Mick tem a dizer sobre um composto verde que ele roubou de uma instalação de pesquisa. De repente, o teto se quebra e alguém sequestra ele. E assim, começa o game. A irmandade vai ao resgate de Mick. " Moisés Abraham, Formado em jogos digitais

Como em outros games, os jogadores ainda podem mudar a aparência do seu personagem, escolhendo capacetes, cabelos, roupas, óculos e cor de pele.

De acordo com Moisés, a ideia surgiu da base de fazer com que o jogador realmente se sinta parte daquele mundo, com uma combinação de ferramentas de jogos do mesmo gênero.

"A ideia surgiu da combinação de mecânicas de games do mesmo gênero com a ideia de customizar seu personagem, fazendo com que o jogador realmente se sinta como alguém que faz parte do universo do game, no caso, da irmandade", detalha.

Trilha sonora por amazonense

A música em produções visuais é um espetáculo à parte. No caso do "Brotherhood United", não é diferente. Moisés revela que quem fez a trilha sonoro do jogo foi o também amazonense, compositor e guitarrista Dino Castro.

O criador revela que tudo o que faz parte do jogo nasceu na sua casa, onde tem um estúdio. Dino é amigo pessoal do pai de Moisés e ele não tinha dúvidas de que o artista criaria uma excelente trilha sonora.

"Tínhamos um estúdio de música em casa e Dino Castro é muito talentoso, o Dino Castro. Por isso tive a certeza que ele produziria trilhas muito bem feitas para o game", revelou.

Moisés revela que ficou admirado quando a ouviu a primeira música que o compositor produziu. A composição, inclusive, se tornou a sonora do Menu Principal e foi feita com a guitarra do próprio criador do game.

" Ele usou a minha guitarra. Fiquei maravilhado e empolgado com o resultado " Moisés Abraham, Formado em jogos digitais

Mercado de jogos no Amazonas

Moisés é amazonense e tem a sua formação com distinção em Tecnologia e desenvolvimento de jogos digitais pela Unisinos do Rio Grande do Sul.

Ele conta que é raro encontrar na indústria dos games, os jogos que sejam direcionados para uma região especifica, justamente por ser um setor global.

"É bem mais difícil ver jogos direcionados ao público de uma cidade ou estado, são mais raros. Mas temos inclusive estúdios aqui de Manaus que produziram games para empresas locais", declara.

O profissional acredita que indústria de games em Manaus está em amplo crescimento. Inclusive, cita que na capital amazonense já há investimento no ramo com produções profissionais.

Próximos passos

O jovem está cheio de planos e projetos que envolvem a indústria dos games. Moisés revela que possui projetos independentes, como o game "Winston's Legacy". Além disso, ainda tem projetos que estão em segredo.

"Tenho trabalhado em meus próprios projetos independentes e produções em segredo e em parceria com meu sócio da Myoubouh Corp", revela.

Além de produzir seus próprios jogos, Moisés contou que também trabalha em outros projetos. Seja ajudando na produção, dando conselhos sobre o design dos games ou até mesmo produzindo o layout dos produtos.

"Produzo artes para jogos de terceiros e também trabalho fazendo programação em projetos de outras pessoas, dando, inclusive, conselhos sobre game design a eles", finalizou.

