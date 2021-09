Vila Olímpica recebe primeira competição da modalidade em 2021

A competição ocorreu na pista de atletismo da Vila e contou com a participação de 14 atletas | Foto: Divulgação/Faar

MANAUS (AM) - A Vila Olímpica de Manaus recebeu, na manhã deste domingo (26), a primeira competição de tiro com arco desde o início da pandemia. A 6ª Etapa do Campeonato Amazonense 2021 Outdoor, realizada pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco), contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).



" Respeitando os protocolos de segurança em relação à Covid-19, as competições vão entrando no ritmo que todos nós queremos. É competindo que os atletas evoluem, então é uma honra poder abrir as portas da Vila para o retorno do tiro com arco " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

A competição ocorreu na pista de atletismo da Vila e contou com a participação de 14 atletas nas categorias recurvo masculino adulto, recurvo feminino adulto e composto masculino adulto.

“Um retorno gratificante por todo o apoio que a Vila Olímpica nos dá. É uma satisfação muito grande ver os arqueiros de volta. Essa competição serve de ‘gatilho’ para virmos com força total no ano que vem”, afirma o presidente da Fetarco, Carlos Galindo.

A 6ª Etapa do Campeonato Amazonense de Tiro com Arco 2021 Outdoor contou pontos para o ranking nacional da modalidade, visando a disputa do Campeonato Brasileiro, a ser disputado em novembro, no Rio de Janeiro.

Em ação neste domingo, a amazonense Graziela Paulino dos Santos, 26, campeã Sul-Americana e campeã brasileira duplas mistas, já está de olho nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

“Para nós é muito importante a etapa amazonense pois é uma preparação para o Campeonato Brasileiro, minha principal competição. Meu objetivo é estar entre as três melhores, ficar na seleção brasileira, e continuar indo bem até a próxima Olimpíada. Ajudar o Brasil a conseguir a vaga e consequentemente estar em Paris”, aponta a atleta.





