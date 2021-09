Pedro Nunes garante ouro para o AM no Norte/Nordeste de Atletismo

Nunes conquistou ouro no Troféu Manoel Trajano Norte-Nordeste | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

SÃO LUÍS (MA) - O lançamento de dardo amazonense tem nome e sobrenome: Pedro Nunes. O atleta garantiu mais uma medalha: dessa vez foi ouro no Troféu Manoel Trajano Norte-Nordeste Loterias Caixa Adulto de Atletismo. Além dele, os atletas Jefferson Lopes e Miquéias Junior, da corrida, também participaram do campeonato com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).



A competição ocorreu de sexta-feira (24) a domingo (26), na pista da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís (MA), e garantiu o pódio a Pedro Nunes na prova de lançamento de dardo, ao alcançar a marca de 67,22 metros. “Venho de uma semana intensa de treinos. Agradeço à Federação de Atletismo e o apoio da Faar pela passagem. Prometi e garanti a medalha de ouro num evento muito forte”, comemorou Pedro Nunes.

Organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a disputa é uma das principais competições regionais do país e, neste ano, contou com a inscrição de 273 atletas de 18 federações estaduais. A disputa ainda contou com a presença dos atletas Jackson Souza e Gabriel Couto, também representantes do Estado.

Para o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, fomentar o esporte olímpico é uma das prioridades do Governo do Estado. “Essa é mais uma etapa do trabalho que estamos construindo. O apoio do Governo, por meio da Faar, é o incentivo aos atletas amazonenses que sonham com as Olimpíadas de Paris 2024”, ressaltou.

Nas provas dos 200m e 400m rasos, o atleta Jefferson Lopes chegou em 4º lugar nas duas provas. "É uma importante participação para todos nós do atletismo que almejamos chegar nas Olimpíadas de Paris 2024. Agora é voltar para a Vila Olímpica e treinar para melhorar os resultados nas próximas competições”, destacou.

A prova de revezamento 4x100 reuniu os corredores Jefferson Lopes, Miquéias Junior, Jackson Souza e Gabriel Couto, prova que garantiu o 4º lugar para a equipe. O atleta Gabriel Couto ainda disputou a prova dos 100 metros rasos e terminou em 6º lugar.

Trajetória

A conquista de Pedro Nunes soma-se a outros títulos, como o quinto lugar no mundial da Finlândia, campeão Pan-americano sub-20, campeão Sul-americano sub-20 e sub-18, além de oito títulos nacionais. Recentemente convocado pela seleção brasileira para o Campeonato Sul-Americano Sub-23, que acontece no mês de outubro, em Guayaquil, no Equador.





*Com informações da assessoria



