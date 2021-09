Pelé elogia Hamilton após 100ª vitória

O Rei Pelé segue se recuperando no hospital | Foto: Reprodução

Enquanto se recupera de uma cirurgia no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé segue antenado no mundo dos esportes.

Neste domingo (26), o Rei do futebol elogiou Lewis Hamilton, que venceu sua 100ª na Fórmula 1. Em seu Instagram, o ex-jogador do Santos publicou uma foto do inglês com o troféu de campeão do GP da Rússia.

“Você é 100 vezes incrível. Parabéns, Lewis Hamilton”, legendou.

Com a vitória no último domingo, o inglês reassumiu a liderança da Fórmula 1, dois pontos a mais que Max Verstappen, que ficou com a segunda colocação em Sochi.

Enquanto isso, o Rei Pelé segue se recuperando no hospital. O estado de saúde é sempre atualizado por sua filha, Kely Nascimento. Ele já apareceu torcendo para Marta, parabenizando Messi e até jogando baralho.

Pelé internado

A assessoria de imprensa de Pelé informou que ele foi internado para realizar uma sequência de exames anuais que não puderam ser realizados antes por conta da pandemia de covid-19.

No dia em que foi internado, o Rei do Futebol publicou uma mensagem em suas redes sociais falando sobre a sua ida ao hospital e tranquilizando os seguidores.

Em entrevista à Reuters, o empresário Joe Fraga afirmou que, apesar do tempo de internação, o ex-jogador não enfrenta nenhuma doença grave e não há motivo de preocupação.

