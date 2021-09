Amazonense Werton é convocado para Seleção Brasileira Sub-18

Nas redes sociais, o jogador comemorou por mais uma vez ter sido chamado para vestir a amarelinha | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Dudu Patetuci convocou, nesta sexta-feira (24), a Seleção Brasileira Sub-18 para período de preparação na Granja Comary entre os dias 4 e 12 de outubro.

No elenco está o amazonense Werton Rêgo, do Flamengo . O jovem que nasceu em Benjamin Constant assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo em dezembro de 2020. O vínculo do atacante com o clube carioca vai até 2023, com multa rescisória de 50 milhões de euros.

Nas redes sociais, o jogador comemorou por mais uma vez ter sido chamado para vestir a amarelinha. “Só agradecer a Deus por mais uma convocação para a Seleção Brasileira”, declarou o jovem em seu Instagram.

O elenco

A lista traz 23 atletas de 13 clubes brasileiros diferentes, com jogadores que se destacam nas competições nacionais de base da CBF ou com convocações anteriores na base da Seleção Brasileira.

O objetivo é seguir desenvolvendo a geração de atletas nascidos em 2003 e prepará-los para o Torneio Sul-Americano Sub-20 Conmebol em 2023, classificatório para a Copa do Mundo da categoria.

Entre os convocados estão quatro jogadores nascidos em 2004, campeões do Sul-Americano Sub-15 em 2019, no Paraguai: Mycael, Andrey, Matheus Nascimento e Sávio.

" Estas etapas de preparação são muito importantes para darmos sequência à observação e desenvolvimento dos jogadores da geração 03, com o pensamento voltado ao Sul-Americano em 2023. O projeto das seleções dos anos ímpares, lançado pelo Branco em 2018, foi fundamental para conseguirmos acompanhar mais atletas, dar mais rodagem a eles " Dudu Patetuci, técnico

Lista

Goleiros: Kauã - Clube de Regatas do Flamengo, Mycael - Club Athletico Paranaense, Thiago Beltrame - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense;

Zagueiros: João Pedro - Club Athletico Paranaense, Lucas Belezi - Sport Club Corinthians Paulista, Robert - Sport Club Corinthians Paulista, Weverton - Cruzeiro Esporte Clube;

Laterais: Andre Dhominique - Esporte Clube Bahia, Lucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Cuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Patryck - São Paulo Futebol Clube;

Meio campistas: Alexsander - Fluminense Footbal Club, Andrey - Club de Regatas Vasco da Gama, Juninho - Club Athletico Paranaense, Keven - Sport Club Corinthians Paulista, Marlon Gomes - Club de Regatas Vasco da Gama, Weslley - Santos Futebol Clube;

Atacantes: Kevin - Sociedade Esportiva Palmeiras, Marcos Leonardo - Santos Futebol Clube, Matheus Martins - Fluminense Footbal Club, Matheus Nascimento - Botafogo de Futebol e Regatas, Sávio - Clube Atlético Mineiro e Werton - Clube de Regatas do Flamengo.

*CBF

