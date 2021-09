Manaus recebe ações e serviços para jogo da seleção brasileira

O chefe do Executivo municipal ainda demonstrou sua pretensão de que, até a data do jogo, cerca de 65% da população, a partir de 12 anos, esteja com o esquema vacinal completo | Foto: Ruan Souza / Semcom

MANAUS (AM)- Ações e serviços nas áreas de limpeza, trânsito, transporte e saúde são estudados para o jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, na Arena da Amazônia , no dia 14 de outubro.

O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu, na manhã desta segunda-feira (27) com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para alinhar ações.

" A prefeitura está à disposição da CBF para esse jogo do Brasil, e já deixei as portas abertas para outros jogos, esportes e equipes. Nossa gestão investe nas práticas de atividade físicas, e Manaus só se tornou a sede desse jogo graças ao avanço da vacinação. Já temos 87% da população com a primeira dose, e neste final de semana ultrapassamos os 50% da população com segunda dose ou dose única aplicadas " David Almeida, prefeito de Manaus

A Prefeitura de Manaus irá disponibilizar para o evento as estruturas de limpeza pública, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), de trânsito e transporte com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), além das medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e demais estruturas municipais necessárias.

O diretor de Competições da CBF, Manoel Flores, agradeceu ao prefeito pela parceria e disponibilidade, e também salientou a importância do avanço da vacinação da população na capital amazonense.

O chefe do Executivo municipal ainda demonstrou sua pretensão de que, até a data do jogo, cerca de 65% da população, a partir de 12 anos, esteja com o esquema vacinal completo, com as duas doses ou dose única aplicadas contra a Covid-19, e que até final de outubro, dependendo do avanço da imunização, a população já possa ficar sem máscara em locais públicos, por isso, voltou a solicitar que todos procurem os postos de imunização para garantir sua 2ª dose.

"Estamos avançando na vacinação, mas ainda aguardamos a presença de quem ainda não foi a um dos postos de imunização. São 40 por todas as zonas da cidade e precisamos que toda nossa população esteja com o esquema vacinal completo. Estamos com 50% da população vacinada e a previsão é que até outubro ultrapassemos os 60%, 70%", concluiu o prefeito de Manaus.

*Com informações da assessoria

