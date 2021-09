PL que transforma os E-Sports em modalidade esportiva avança na CMM

É possível que o projeto seja sancionado pelo Prefeito de Manaus, David Almeida, em breve | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O projeto de lei n. 188/2021que reconhece a prática esportiva dos jogos eletrônicos, conhecidos como E-Sports, como modalidade esportiva em Manaus , deu mais um passo na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

De autoria do vereador Allan (PSC), o projeto foi aprovado e avançou para a 2ª discussão na forma da lei e a expectativa durante votação e discussão na sessão plenária desta segunda-feira (27).



De acordo com Allan, é possível que o projeto seja sancionado pelo Prefeito de Manaus, David Almeida, em breve.

" Reforço o que eu já venho dizendo: não é só um joguinho! Tenho uma relação próxima ao e-sport, pois sou fundador da Federação Amazonense de E-Sport " Allan (PSC), vereador

Allan destacou o time Amazoncripz, como o único representante da Região Norte a fazer parte da série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF).

Além da aprovação unânime, os vereadores Caio André (PSC), Rodrigo Guedes (PSC), William Alemão (Cidadania), Bessa (Solidariedade), Elan Alencar (Pros), Marcel Alexandre (Podemos) e Peixoto (PTC) endossaram a votação.

“Parabenizo o vereador Allan, pela iniciativa. A modalidade de e-sport é uma modalidade que cresce no Brasil e no mundo inteiro e precisava desse reconhecimento. Tenha certeza que estarei caminhando com Vossa Excelência”, elogiou o vereador Caio André.

Allan agradeceu o apoio dos vereadores e lembrou da importância que os profissionais dos e-sports desenvolvem. “É coisa séria e precisa ser vista dessa maneira”, explicou.

O vereador ressaltou que neste ano o Governo do Estado vai apoiar o 1º Jogos Estudantis de Free Fire do Brasil. “É a modalidade esportiva que mais cresce no mundo. Estamos juntos! Viva o esporte”, finalizou o parlamentar.

