Brasil e Uruguai: venda de ingressos começa dia 7 de outubro em Manaus

O jogo será no próximo dia 14 de outubro | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima participou, nesta terça-feira (27/09), da entrevista coletiva na qual a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destacou que o gramado e iluminação da Arena da Amazônia estarão prontos para a partida entre Brasil e Uruguai, clássico válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. O jogo será no próximo dia 14 de outubro.

Representantes da CBF estão em Manaus para vistoriar a Arena, que receberá a primeira partida pelas eliminatórias com público desde o início da pandemia de Covid-19. Entre eles, Manoel Flores, diretor de Competições, Fábio Mahseredjian, preparador físico, e Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira.

Wilson Lima explicou que melhorias no gramado e na iluminação estão sendo custeadas por patrocinadores. “Para esse jogo específico, da seleção brasileira, foi contratada uma empresa, com custo sendo arcado por patrocinadores, que vão encontrar essa solução para garantir que no dia do jogo a gente tenha a iluminação adequada para essa partida de futebol, levando em consideração esse padrão que é exigido para as transmissões”, explicou o governador. Ele disse, ainda, que o Estado realizará licitação para uma solução moderna e definitiva para a iluminação do estádio.

Wilson Lima explicou que melhorias no gramado e na iluminação | Foto: Divulgação

Até a semana da partida, a qualidade do gramado estará de acordo com o nível exigido pelos jogadores e comissão técnica. “Nós tínhamos visto as fotos do gramado há aproximadamente um mês atrás e isso nos deixou preocupados. Hoje, fiquei muito feliz em encontrar um gramado em boas condições. E na visão da pessoa que está cuidando do gramado, da empresa responsável, ela me disse que hoje me dava nota sete, na semana que vem nota oito e nove; 10 na semana do jogo. Nós temos total confiança de que isso vai ocorrer”, disse preparador físico da Seleção Brasileira, Fábio Mahseredjian.

Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira, também confirmou a qualidade do gramado da Arena. “Até estava comentando isso com o governador, da exigência que eles passam pra gente. Então essa é a nossa maior preocupação. O que eu pude ver é que realmente houve uma evolução muito grande. Nós temos aí mais 20 dias para que melhore ainda mais e que a gente possa chegar num nível que nós chegamos, no mesmo trabalho que nós fizemos lá em Pernambuco, que também ficou um gramado excelente”, disse.

Representantes da CBF estão em Manaus para vistoriar a Arena | Foto: Divulgação

Público

O governador Wilson Lima frisou que 14 mil pessoas são esperadas para a partida, 35% da ocupação do estádio. E destacou que, até ontem, o estado registrava três dias consecutivos sem mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas foi registrada uma morte pela doença. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas 6 registram internação pela doença nesta terça-feira.

Ingressos

A venda dos bilhetes será comandada pela CBF e começam no dia 7. Os ingressos de anel superior serão no valor de R$ 250 inteira e R$125 meia. Para o anel inferior, R$ 350 inteira e R$175 meia. Área vip com serviço a R$ 500 e os camarotes serão no valor de R$ 700 por pessoa.

