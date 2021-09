CBF atende protocolos de segurança e saúde da Defensoria do AM

A reunião é para assegurar a adoção de medidas de segurança e de saúde recomendadas pela instituição | Foto: Clóvis Miranda

MANAUS (AM)- Representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Amazonense de Futebol (FAF) se reuniram com o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) nesta segunda-feira (27) em resposta à recomendação enviada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

A reunião é para assegurar a adoção de medidas de segurança e de saúde recomendadas pela instituição para a partida entre Brasil e Uruguai , pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol.

Estiveram presentes o defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva, do defensor público Christiano Pinheiro, coordenador do Nudecon, do diretor de Competições da CBF, Manoel Flores, e da Diretora Social Institucional da FAF, Luciana Oliveira.

Na ocasião, os representantes das entidades responsáveis pela realização do evento se comprometeram em atender aos Protocolos de Segurança recomendados pela Defensoria, na partida entre Brasil e Uruguai, que ocorrerá na Arena da Amazônia, no dia 14 de outubro.

" Devido às restrições, precisamos agir com responsabilidade, e por isso estamos atendendo aos pontos da Recomendação " Manoel Flores, diretor de Competições da CBF





No documento, a Defensoria solicita que sejam obedecidas normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e pelo Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03) em relação à venda de ingressos.

Informações sobre valores e de como adquirir os bilhetes devem ser disponibilizadas com antecedência no site oficial da CBF, Governo do Estado do Amazonas, redes sociais oficiais das entidades responsáveis pela realização da partida, e divulgados à imprensa em geral.

O diretor de competições da CBF, Manoel Flores, afirmou que as vendas serão realizadas a partir do dia 7 de outubro de forma on-line, a fim de evitar aglomeração, e que havendo dificuldades técnicas, postos serão disponibilizados para a venda física, seguindo os Protocolos de Segurança.

A DPE-AM reforça no documento oficial que os valores dos preços dos ingressos não podem sofrer alteração ao longo do período de venda, em obediência ao Código de Defesa do Consumidor.

A recomendação da Defensoria pede ainda que sejam seguidos os Protocolos de Segurança definidos pela Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), Governo do Estado do Amazonas e pela própria CBF. Segundo a diretora social da FAF, além dos cuidados da CBF, haverá uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) para realizar orientação sanitária durante a partida.

" Nos reunimos com a FVS para alinhar estratégias de organização sanitária. Uma equipe do órgão também deve participar do evento com objetivo de orientar o público em relação ao uso da máscara, do reforço do álcool em gel " Luciana Oliveira, Diretora Social Institucional da FAF

Nos protocolos previstos pela SES-AM estão também vacina completa – carteira de vacinação ou aplicativo ConecteSUS, teste RT-PCR negativo de até três dias antes da partida ou o teste de ‘pesquisa de antígenos’, realizado até dois dias antes do evento. De acordo com o representante da CBF, os testes de antígenos serão realizados por estabelecimentos na área de saúde credenciados, que em breve serão divulgados ao público.

Outro ponto da recomendação debatido durante a reunião foi a identificação e numeração dos assentos, observando-se o distanciamento entre uma cadeira e outra, de acordo com o Estatuto do Torcedor e conforme o Protocolo de Segurança para Retorno de Público aos Estádios da CBF, mesmo com público reduzido, o que deve ser atendido parcialmente.



