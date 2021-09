David Luiz doa camisa autografada para leilão beneficente; veja

A organização conecta em experiência fã e ídolo em forma de leilões sociais de itens esportivos | Foto: Marcelo Cortes

O novo zagueiro do Flamengo, David Luiz, doou uma camisa do clube autografada para o site "Play For a Cause", que promove leilões beneficentes de itens esportivos para projetos sociais.

No total, são 49 programas cadastrados que recebem o impacto social gerado pelos leilões promovidos em todo Brasil, colaborando com investimentos em educação e inclusão no país.

A camisa de David Luiz está disponível para lances por meio do site da organização. O leilão vai até às 19h desta quinta-feira (30).

Veja o item | Foto: Reprodução

A organização conecta em experiência fã e ídolo em forma de leilões sociais de itens esportivos, além de ações com clubes e instituições na criação de novas oportunidades que promovam benefícios a quem mais precisa.

Em pouco mais de um ano de atuação, a empresa doou centenas de milhares de reais. Após anos de sucesso em clubes da Europa e defendendo a seleção brasileira, David Luiz estreou pelo Flamengo na última quarta-feira (22).

Outros itens

No site é possível ver que mais jogadores do Flamengo enviaram itens para leilão. O jogador Arrascaeta também faz parte da lista com uma camisa autografada. Gabigol enviou duas camisas para leilão com o último lance de R$ 3.500.

Camisas de Cristiano Ronaldo e Messi também fazem parte do acervo, com o último lance de R$ 7 mil. Além de camisas, existem bolas de jogos importantes e outros itens esportivos, como a chuteira Nike de Richarlison, usada na final da Copa América 2021.

Veja aqui o site

Leia mais:

Manaus promove leilão de veículos

Pelé fará leilão com itens valiosos de Neymar e Cristiano Ronaldo