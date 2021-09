Flamengo enfrenta Barcelona de Guayaquil por vaga na final da Liberta

O jogo promete ser emocionante, pois a vantagem é mínima | Foto: CRF

O Flamengo está a um passo de seguir para a próxima fase da Libertadores. O time já está em Guayaquil, no Equador para enfrentar o Barcelona no estádio Monumental na segunda partida da semifinal, nesta quarta-feira (29), às 21h30.

O elenco desembarcou na cidade após sete horas de viagem, fez atividades leves no hotel e um treino no campo do Emelec.

Pela primeira vez, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com sua força máxima, já que Arrascaeta e Filipe Luís estão à disposição após se recuperarem de lesão. Léo Pereira, expulso no primeiro jogo, no Maracanã, é a única ausência.

O torcedor do Flamengo vai confiante para esta partida pois o time pode perder de até um gol de diferença.

“Acredito que o Mengão vai ganhar a Libertadores. Essa seleção, diferente das outras formações antes de Jorge Jesus, em jogos decisivos só cresce. Aliás, Bruno Henrique nos jogos decisivos sempre brilha. Os times quando jogam contra o Flamengo respeitam, pois sabem que podem até ir para cima, mas também vai levar gol. Lembro, do último jogo contra o galo, o Cuca escalou 3 zagueiros, o Mengo perdeu porque estava em um dia ruim”, disse Marcelo David, torcedor fanático pelo time carioca.

A vantagem conquistada

No dia 11 de março de 2020, o Flamengo derrotou o Barcelona de Guayaquil. A conquista merece ser lembrada e demonstra o bom momento do time na competição.

Foi a última vez que a Nação empurrou o time, no Maracanã, numa partida de Libertadores. O Flamengo saiu em vantagem.

Se era emoção que a Nação queria, ela teve com sobras na primeira etapa. Logo no início, Diego Alves fez duas grandes defesas num mesmo lance, evitando gol certo do Barcelona.

Aos 22 minutos, Gabi deu passe magistral para Bruno Henrique, de cabeça, fazer 1 a 0.

O segundo gol era questão de tempo e ele veio aos 38 minutos, e novamente com Bruno Henrique. Um golaço, após grande jogada coletiva, com participação de Everton Ribeiro Ribeiro, Gabi e Vitinho. Nos dois gols Bruno Henrique homenageou o filho que sua mulher está esperando, o segundo do casal. Antes do término da primeira etapa, Molinas recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Barcelona com um homem a menos.

O Flamengo voltou tranquilo para a segunda etapa e não demorou para Renato Gaúcho mexer na equipe. De uma tacada só tirou David Luiz e Vitinho e pôs Léo Pereira e Thiago Maia. O zagueiro, impecável em sua estreia, saiu aplaudido pela Nação.

Com um homem a mais, o Flamengo diminuiu o ritmo. Renato Gaúcho fez cinco alterações, mas o placar não foi alterado. No fim Léo Pereira acabou expulso.

A tendência é de que o time seja escalado com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

