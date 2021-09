Manaus FC receberá R$ 200 mil da CBF por prejuízos durante pandemia

O Manaus FC jogará contra o Novorizontino (SP), no próximo domingo (3) | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

MANAUS (AM)- Participante da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC receberá ajuda de custo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta dos prejuízos obtidos por conta da pandemia da Covid-19.

Sem a presença de público, grande parte da renda para pagamento de funcionários do clube, deixa de ser ganha e consequentemente, a CBF liberou R$ 200 mil para o time amazonense.

A entidade liberou a presença de torcedores nos jogos em Manaus, no quadrangular semifinal da Série C. Porém, os portões ao público só serão abertos com a autorização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O Manaus FC jogará contra o Novorizontino (SP), no próximo domingo (3), no Estádio Ismael Benigno, localizado na zona Centro-Oeste da capital.

A CBF não fala em percentuais, mas diz que a quantidade dependerá unicamente das autoridades sanitárias locais. No caso do Pará, com a equipe do Paysandu, 30% do público no estádio poderá ser liberado. O presidente do Manaus, Luis Mitoso, solicitou a liberação de 50% da capacidade do estádio.

Reunião na CBF decidiu pelo repasse aos clubes | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Estado se prepara para o primeiro jogo do Brasil x Uruguai na Arena da Amazônia, após o pico da pandemia. Para isto, só assistirá ao jogo quem estiver com o sistema vacinal completo .

Estima-se que, pelo menos, 12 mil pessoas assistam ao evento, marcado para o próximo dia 12 de outubro. Destes, 8 mil pagantes e 4 mil convidados homenageados.

A liberação de público vale para os oito clubes da semifinal, que começa no sábado (2). A probabilidade para o jogo do Manaus, mediante o jogo na Arena e a média liberada em outras cidades é que a presença de público seja de 30%.

Em busca de recursos

O Manaus já realizou a rifa de um carro no ano de 2020 para manter as contas do esmeraldino em dia. Em 2021, o Governo do Amazonas realizou o repasse de R$ 2,5 milhões para a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

O incentivo foi distribuído pela entidade para os 19 clubes federados, que atuam profissionalmente no estado.

O Manaus FC viu no incentivo financeiro do Governo do Estado mais um motivo para comemorar. Otimista, o vice-presidente de futebol do time, Giovanni Miranda, relembra as dificuldades que o Manaus enfrentou e projetou passos maiores com o patrocínio.

Em 2021, o clube recebeu a marca de R$ 700 mil em investimentos do Governo do Amazonas por meio da Faar. O representante amazonense conta com isenção das taxas referentes à utilização dos estádios públicos para a realização de treinamentos e jogos oficiais, além do recebimento de patrocínio destinado aos times profissionais de futebol.

