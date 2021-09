Inscrições abertas para evento de Jiu-jitsu em Manaus

Segundo o organizador da competição, Luis Neto, as inscrições para o Amazonas BJJ Gi e No Gi vão até o dia 8 de outubro. | Foto: Divulgação



MANAUS (AM) - O calendário de eventos de Jiu-Jitsu segue agitado no estado. O evento da vez é o Amazonas BJJ Gi e No Gi, marcado para os dias 16 e 17 de outubro, na quadra poliesportiva da Assembleia Legislativa do Amazonas, com a chancela da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (FAJJE) e Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE).

O site para inscrição é o www.soucompetidor.com.br. Basta clicar no banner do evento e o atleta é direcionado para a inscrição, que terminam dia 8 de outubro.

Como participar

Segundo o organizador da competição, Luis Neto, o evento conta pontos para o ranking de 2021 da FAJJE. Está previsto a distribuição de R$ 3 mil em premiação para as melhores academias, sendo R$ 1,5 mil para a campeã, R$ 1 mil para a vice e R$ 500 para a terceira colocada. "Haverá premiação em dinheiro para os campeões do Absoluto Gi e No Gi, tanto no masculino quanto no feminino. O Amazonas BJJ é aberto para os atletas do masculino e feminino de todas as idades, faixas e categorias de peso, representantes de academias, projetos sociais e associações da capital e interior", informou.

Mais Informações pelo telefone: (92) 99117-5444.

Valores das inscrições:

Kids (4/5 anos, 6/7 anos, 8/9 anos, 10/11 anos)

R$ 80 (peso Gi)

Infanto-Juvenil (12 e 13 anos) a Máster 6 (acima de 56 anos)

R$ 90 (peso Gi)

R$ 90 (peso No Gi)

Combo

R$ 160 (peso + absoluto Gi)

R$ 160 (peso + absoluto No Gi)

R$ 165 - peso (Gi + No Gi)

R$ 260 – peso (Gi + No Gi) + absolutos (Gi + No Gi)





