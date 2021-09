Pelé deve receber alta nesta quinta-feira (30)

O Rei do Futebol não vai retomar nenhuma atividade por enquanto | Foto: Reprodução Instagram

Pelé deverá receber alta nesta quinta-feira (30), depois de ficar um mês internado no hospital por causa da descoberta de um tumor no cólon direito.

Perto de completar 81 anos (em 23 de outubro), ele precisou de quase 30 dias para se recuperar, reagiu bem ao tratamento após alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e espera poder sair de lá andando.

Ele passou por uma cirurgia e dará continuidade ao tratamento em casa. As duas últimas semanas foram de tranquilidade para os médicos e enfermeiros que o assistiam dia e noite.

Pelé sempre tem acompanhante no quarto – ou sua mulher, Márcia Aioki, ou sua filha Kely Nascimento, que volta ainda nesta semana para os Estados Unidos depois de ver o pai bem, recuperado e feliz.

O Rei do Futebol não vai retomar nenhuma atividade por enquanto, mas sua saúde já lhe permite ao menos ver a agenda de compromissos. Em casa, vai continuar postando nas redes sociais, celebrando momentos da vida e da carreira e cumprimentando pessoas importantes para ele, como fez recentemente com Lionel Messi.

Coube à filha Kely Nascimento, do casamento de Pelé com Rose quando ele ainda atuava pelo Santos, o trabalho de informar ao mundo pelas redes sociais do pai sua condição clínica após a cirurgia.

Depois de autorizada pelo próprio Pelé, e também com o aval dos médicos que o assistem desde o dia 31 de agosto, ela passou a publicar posts com do pai no hospital, com fotos e vídeos, e relatando seus pequenos ganhos diários no tratamento.

