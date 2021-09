Meninas da Colina estreiam no Carioca neste sábado (2)

O treinador vascaíno destacou que a equipe vem de duas semanas mais intensas de treinamento | Foto: Igor Barrankievicz/Divulgação

RIO DE JANEIRO (RJ)- A equipe feminina adulta de futebol do Vasco da Gama estreia no Campeonato Carioca diante da Cabofriense, neste sábado (2), às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ).

Semifinalista na última edição, as Meninas da Colina vão em busca do título após uma temporada que demonstrou segurança na defesa e um ataque com muitos gols.

"A cultura do Vasco é uma cultura vencedora e de equipe que joga para atacar bem, então a gente segue o caderno metodológico do Clube, fazendo um plano de jogo muito bem detalhado que visa atacar bastante e marcar bem" disse o treinador do Cruzmaltino, Antony Menezes.

As Meninas da Colina passaram por uma reformulação no elenco, com a chegada de quatro reforços para qualificar ainda mais o time, depois de observar a disputa do Campeonato Brasileiro Série A2.

O treinador vascaíno destacou que a equipe vem de duas semanas mais intensas de treinamento, buscando a melhor forma física e tática para um bom desempenho no Carioca.

As expectativas do treinador seguem positivas para um bom desempenho na competição. Ele acredita que o Vasco tem tudo para fazer um bom campeonato e repetir as boas atuações do Brasileiro.

" A expectativa é sempre grande. Acreditamos que o grupo tem consciência do que foi feito no último Carioca e no último Brasileiro A2 e esperamos contar com a força do elenco que já vinha fazendo boas partidas nas últimas competições. Esperamos estrear bem e com o pé direito para dar uma boa sequência na competição " Antony Menezes, treinador

*Com informações do Vasco

