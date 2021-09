Manauara contrata lateral direito Railan

O plantel do Robô conta com 26 atletas | Foto: Gilson Mello/Manauara EC

MANAUS (AM)- O Manauara Esporte Clube contrata o lateral direito, Railan, ex- Inter de Lages (SC), para integrar o plantel laranja e preto, no Campeonato Amazonense Série B 2021. Nesta quinta-feira (30), atleta realizou seu primeiro treino e encontra-se disponível para atuar.

Com passagem pelo Fortaleza, Grêmio Novorizontino (SP), Red Bull Bragantino (SP), Jacuipense (BA), Brasiliense (DF), Juventus (SC), Inter de Lages (SC) e pelo Bahia, no qual, foi tricampeão do Campeonato Baiano, Railan dos Santos Reis, natural de Araci (BA) é estreante no futebol amazonense.

" É a primeira vez que venho jogar no futebol do Amazonas, mas chego com vontade de vencer e ficar na história do Manauara. Encaro como um grande desafio e estou muito feliz com o acolhimento da equipe, da comissão. Tenho muita vontade, garra, determinação para alcançarmos essa primeira divisão " Railan, lateral direito

O plantel do Robô conta com 26 atletas dentro das quatro linhas: o goleiro Gabirel Bubniack, Wellington e Paulo Cesar; os zagueiros Guilherme Möller, Bandeira, Saulo e Mendonça; os volantes Baé, Tiago Amazonense, Antony e Banguelê; os meias Flamel, Thiago Bigo, Stefano: os laterais Maxwell (LE), Caíque (LE), Lê Santos (LD), Elyvelton(LD), Isaque e Railan; e os atacantes Weverton, Tavares, Everton Kanela, Juninho, Cebolinha e Ruhan.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauara apresenta elenco para Barezão 2021