Manaus recebe Jungle Classic 6.0 em novembro

MANAUS (AM)- Trinta e dois atletas da “velha guarda” do jiu-jítsu do Amazonas e de outros estados prometem um show de técnica no tatame do Jungle Classic 6.0.

O evento acontece no dia 6 de novembro, a partir das 19h, no Shopping localizado na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul da capital amazonense.

Em sua sexta edição, o evento que reúne a “old school” das lutas do estado tem 16 combates previstos no card selecionado por João Bosco Júnior, o visionário promotor de eventos de jiu-jítsu no Amazonas.

Os ingressos para o show já estão à venda ao preço de R$ 100 (cadeira VIP) e R$ 1,2 mil (mesa com 8 lugares), em dois pontos: Tatames Fight Shop (Rua C-10, número 1.490, no Japiim 2) e na Loja Megatuji (1° piso do shopping).

A encarada oficial acontece dia 30 de outubro, a partir das 16h, no rock bar Coyote Loco, na Avenida Pedro Teixeira, 1000, no Centro Comercial Le Bom Marché. A casa é um dos points preferidos dos atletas e professores que fizeram história na “arte suave” do Amazonas nas últimas décadas.

Card do Jungle Classic Jiu-Jítsu 6.0:

1- Beto Albuquerque (Equipe Mahy) x Luiz Cezar (HBJ)

2- Paulo Ponce (Equipe Mahy / Valois) - AM x Jean Guimarães (Zé Radiola Team) - PE

3- André Alencar (Equipe Brothers Company de Jiu-Jitsu) x Humberto Freitas (Brazilian Top Team)

4- Marcio da Paz (Carioca Academy) x Francisco Assis (Equipe 7 CTT)

5- Hofranio Belem (Carlos Holanda Brazilian Jiu-Jitsu) X Orlando Jr (Equipe Alfa Red Lions)

6- Claudio Feitosa (Team Feitosa BJJ RPBJJ Pina) x Rodrigo Vasconcelos (MRBJJ- Melvin Revilla)

7- Alex Gil (Ribeiro Jiu-jitsu) x Andre Nakai (Omar Salum Jiu-Jitsu)

8- Edson Sales (Team Sales) x Pedro Mardem (Academia Valois Jiu-Jítsu)

9- Wagner Ferreira (Nova União) x Rodrigo Costa (Rodrigo Costa Segadilha)

10- Leonard Assis (Clube Pina) x William Simonetti (Monteiro)

11- Frank Franco (Gracie Humaitá / Aeamam-Adam) x Jairo Vidal (Manfight)

12- Marcio Pontes (N.U/ArenaNorte) x Amois Lira (Equipe Gracie Humaitá/ Omar Salum)

13- Júnior Cardoso (Team Cardoso) x Péricles Jr (Anibal)

14- José Augusto (AGBJJ/STARS/ORLEY) x William Couto (Monteiro)

15- Anderson Lobato (Monteiro) - AM x Roberto Matsumoto (De La Riva) - SP

16 Eduardo Jamelão (Ct Jamelão Atos) x Alex Muceda (Anibal)

O Jungle Classic também inovará nesta edição, com vendas do espetáculo pelo Pay Per View, por meio da BJJ TV, com cadastro pelo www.bjjpro.tv . Informações pelo (92) 98823-4840.

