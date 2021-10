David Luiz tem lesão na coxa esquerda e não enfrenta Athletico-PR

O zagueiro iniciou tratamento, mas o Flamengo prefere não estipular um prazo | Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo não terá David Luiz na partida contra o Athletico-PR, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Exame realizado na última sexta-feira (1) indicou uma lesão do zagueiro no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil , pela Libertadores, na última quarta-feira.

O zagueiro iniciou tratamento, mas o Flamengo prefere não estipular um prazo para que ele retorne aos gramados.

Contra o Athletico-PR, o Flamengo também não terá Thiago Maia. O volante sofreu uma lesão muscular e sequer viajou a Guayaquil para o duelo contra o Barcelona. Outro desfalque é o lateral-direito Matheuzinho, que cumprirá suspensão.

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Rodrigo Caio e Filipe Luis; Willian Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Athletico-PR confiante

O time vai com moral para o jogo contra o Flamengo pois venceu o Peñarol, na última quinta-feira (30),na semifinal da Copa Sul Americana por 2 a 0.

Nikão fez mais um jogo memorável com a camisa rubro-negra. O craque da camisa 11 foi novamente decisivo, com um gol, uma assistência e a participação fundamental na hora de segurar a bola no ataque, fazer o tempo passar e ditar o ritmo do Furacão.

" Era um jogo de extrema importância para todo o grupo. A gente sabia que seria difícil, contra uma equipe que está acostumada a disputar esse tipo de jogo. A gente também está se acostumando a essas competições internacionais. Fizemos um grande jogo, em que o adversário não teve praticamente nenhum chute a gol no segundo tempo. Agora, vamos enfrentar uma grande equipe, que é o Bragantino. São duas equipes que têm feito um grande trabalho dentro e fora de campo. Estou muito feliz em chegar a mais uma final por esse clube, pelo qual tenho um carinho muito grande " Nikão, jogador

Para o meia, a chegada a mais uma decisão é um momento marcante em sua carreira. E mais um capítulo de uma trajetória marcante com a camisa rubro-negra.

Segundo Nikão, o que tudo isso representa na história do Athletico só ficará claro mais tarde. Por enquanto, o momento é de trabalhar, para conquistar ainda mais.

“A gente só vai entender o que estamos vivendo depois. O que nós estamos construindo dentro do clube. Eu, o Thiago e o Santos, que estamos aqui há muito tempo. Esse clube é muito grande e vai ser maior ainda. O que esse clube faz, o presidente, com todo esse apoio, é extraordinário. Ainda temos grandes coisas para fazer até o final da temporada”, ressaltou.

