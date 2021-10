Praticar atividades físicas reduz riscos de câncer de mama em 20%

Assim, se movimente naquelas modalidades de atividade física que você gostar | Foto: Reprodução

O mês de outubro iniciou e com ele, a luta contra o câncer de mama vem à tona. O que muito desconhecem é atividades físicas realizadas regularmente podem diminuir o risco de desenvolver câncer de mama em cerca de 20%.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), realizar atividades físicas como parte da rotina diária, começando por aquelas que lhe deem prazer, como caminhar, andar de bicicleta, dançar e nadar contribuirão para a proteção contra o câncer.

Caminhar ou ir de bicicleta para o trabalho, subir pelas escadas em vez de usar os elevadores, estabelecer momentos com a família e/ou amigos para atividades ao ar livre e/ou em praças públicas são algumas opções para começar e/ou aumentar a atividade física no dia a dia.

Aquelas modalidades sistematizadas ou que demandem a contratação de serviços como academias podem ser opções, mas não são as únicas.

Sempre procure organizações especializadas em programas de exercícios para pacientes com câncer | Foto: Reprodução

Saúde

A atividade física promove o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso corporal adequado. Com isso, contribui para prevenir o câncer de intestino (cólon), endométrio (corpo do útero) e mama.

Existem recomendações que sugerem a realização de pelo menos 30 minutos de atividade física de intensidade moderada por dia, mas já há evidências de que mesmo quando realizada por menos tempo a atividade física traz benefícios para a prevenção de câncer e para a saúde.

Assim, se movimente naquelas modalidades de atividade física que você gostar. A duração (tempo) e a intensidade ('esforço') tornam-se mais alguns elementos, não os principais.

É importante limitar hábitos sedentários como assistir à televisão, usar por muito tempo celular, tablet e computador ou jogar videogame.

O risco de recaída também é muito menos provável em mulheres que praticam exercícios e esportes: três horas por semana reduziriam o risco de recorrência em 20%. Essa taxa sobe para 50% para mulheres que praticam 9 horas de esporte por semana.

O esporte também tem benefícios significativos para pacientes que já foram diagnosticados com câncer.

Os efeitos colaterais do tratamento são mais bem tolerados. Cansaço e dor podem ser aliviados, ajuda a fortalecer as articulações e os músculos e, desta forma, a recuperar a forma física mais rapidamente.

Acompanhamento

Os efeitos colaterais do tratamento são mais bem tolerados | Foto: Reprodução

Lembre-se: o exercício e o esporte devem ser supervisionados. O ideal é que um profissional de educação física ou fisioterapeuta te oriente num primeiro momento, supervisionado pelo seu médico do esporte. Tenha cuidado, você deve ter cautela, pois a imunidade estará alterada e pode mudar seu metabolismo, incluindo força e performance.

Sempre procure organizações especializadas em programas de exercícios para pacientes com câncer. Procure fazer sessões esportivas supervisionadas por médicos com título de especialista e que tenham experiência com pessoas com câncer, em tratamento ou em remissão. Esse suporte também pode ser individual e domiciliar.

O risco de recaída também é muito menos provável em mulheres que praticam exercícios e esportes | Foto: Reprodução

Alguns programas devem ser personalizados com base em sua idade, condição e histórico médico, levando em consideração também seus desejos e objetivos, pois deve ser considerada a individualidade, tipo de cirurgia e tratamento realizado, doenças e morbidades associadas.

Isso ocorre porque, a fim de apoiar os pacientes com câncer na recuperação do controle sobre seu corpo, é vital ter uma boa compreensão dos mecanismos da doença e do impacto que o exercício pode ter.

