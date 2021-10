Governo garante retorno das competições de vôlei de quadra no Amazonas

A competição aconteceu na Vila Olímpica de Manaus com jogos da categoria masculina Sub-20, e no Ginásio Renné Monteiro com os jogos da categoria feminina Sub-19. | Foto: Secom

Manaus - O sábado (02) marcou a data de retorno das competições do vôlei de quadra com a Copa Presidente Juarez Goes. A competição aconteceu na Vila Olímpica de Manaus com jogos da categoria masculina Sub-20, e no Ginásio Renné Monteiro com os jogos da categoria feminina Sub-19, contando com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Organizada pela Federação Amazonense de Voleibol (FAV), o campeonato teve início às 8h de forma simultânea nas duas praças esportivas da Faar. “Estamos retornando às competições de quadra conforme regem os decretos governamentais. E para não perdermos uma geração do esporte, estamos usando a idade referente ao ano de 2020”, destacou o presidente da FAV, Tadeu Picanço.

Com cinco equipes em cada categoria, os times se enfrentaram em rodízio direto, ou chave única. No feminino, a categoria Sub-19 finalizou a competição com os clubes Atlético Rio Negro Clube em primeiro lugar; a Escola de Voleibol Alexandre Chaves em segundo; e a Escola Nilton Lins Japiim em terceiro.

No masculino, na categoria Sub-20, a equipe SilDuarte Voleibol ficou em primeiro lugar; o Colégio Brasileiro Pedro Silvestre garantiu o segundo lugar no pódio; e a Associação Atlética Nilton Lins terminou o campeonato em terceiro lugar.

“Nós ficamos parados mais de um ano, devido à pandemia, e agora celebramos nosso retorno às competições de quadra. Estabelecemos, dentre os critérios, que todos que participarem do evento, obrigatoriamente, já devam estar com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19”, ressaltou a diretora-secretária da FAV e coordenadora da categoria masculino, Cristiane Soares.

Protocolo

Os eventos realizados nas praças esportivas sob gestão do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), seguem as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define protocolos de biossegurança no combate à Covid-19 para retomada das competições, treinamentos e práticas esportivas no estado.

