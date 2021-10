Brasileirão: Flamengo atropela Athletico-PR por 3 a 0

Com vitória de 3 a 0 sobre o Athletico-PR, o Flamengo venceu o jogo na tarde deste domingo (03), no Maracanã, 23ª rodada do Brasileirão. O time já saiu em disparada nos primeiros nove minutos de jogo, com dois a zero, em uma partida marcada por ataques contra a defesa.

Foi a luta do clube carioca embalada pela classificação na final da Libertadores. Durante a disputa, o Athético poupou alguns jogadores, depois que garantiu vaga para a decisão da Sul – Americana.

Agora, os times deverão se encontrar na semifinal da Copa do Brasil, na reta final de outubro, e têm mais um compromisso pelo Brasileirão, válido pelo turno e que foi adiado na ocasião.

Subiu

Agora, o time carioca está na vice-liderança com 38 pontos. O Athletico-PR, está na décima colocação, com 30 pontos. O próximo jogo do Flamento será na quarta – feira (06) contra o Bragantinoàs 20h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid e o Athletico-PR, enfrenta o Atlético-GO, no mesmo dia, às 19h (de Brasília).

