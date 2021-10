Manaus goleia o Novorizontino-SP por 5 a 0 e lidera grupo na Série C

Os gols foram marcados Gabriel Davis, Rafhael Lucas, Douglas Lima (duas vezes) e Guilherme Pira | Foto: Divulgação

O Manaus FC goleou o Novorizontino-SP por 5 a 0 em sua estreia no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na tarde deste domingo (3), no estádio Ismael Benigno, a Colina, zona Oeste da capital amazonense.

Os gols foram marcados Gabriel Davis, Rafhael Lucas, Douglas Lima (duas vezes) e Guilherme Pira.

Com o resultado, o Manaus lidera o grupo D da competição. A equipe amazonense leva vantagem pelo saldo de gols. Apesar de ter os mesmos três pontos que o Tombense, que venceu o Ypiranga-RS na estreia.

O Manaus terá mais cinco jogos pela frente para garantir o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022.

O próximo jogo da equipe Baré será contra o Tombense no próximo sábado (9), em Tombos, no Estado de Minas Gerais.

Público

O Manaus FC solicitou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol ) liberação de público para os jogos decisivos na Arena da Amazônia. O estádio passa por adaptações para receber o jogo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Qatar 2022, no próximo dia 14 de outubro.

O pedido prevê uso de 50% da capacidade dos estádios. O governo do Estado definirá as condições sanitárias e de saúde para a liberação dos ingressos.