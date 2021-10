Com novo técnico, Manauara encara o Atlético Amazonense

O time laranja e preto ocupa o segundo lugar da tabela de classificação | Foto: Gilson Mello

MANAUS (AM)- Pela terceira rodada do Campeonato Amazonense Série B 2021, o Manauara Esporte Clube encara o Atlético Amazonense.

O jogo acontece nesta segunda-feira (4), às 15h, no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. Será a estreia do novo técnico, Kokan, no comando do Robô.

Para a partida, o professor Kokan, teve uma semana para colocar em prática seu modo de jogo. O técnico ressaltou a qualidade do plantel do Robô e espera um resultado positivo.

" Fizemos uma boa semana de trabalho. Os atletas têm potencial, é um grupo qualificado. Os jogadores entenderam a mensagem que passei durante a semana e a expectativa é fazer um bom jogo, para darmos sequência na temporada. O objetivo da partida é conquistar mais três pontos, não cair o ritmo, em nenhum jogo " Kokan, técnico

O time laranja e preto ocupa o segundo lugar da tabela de classificação, com dois jogos e duas vitórias.

Arbitragem

O apito fica com o árbitro, Antonio Carlos Pequeno Frutuoso, o primeiro e segundo assistente são Uesclei Regison Pereira Dos Santos e Wendell Saraiva Da Silva, respectivamente. O quarto árbitro é Reginaldo Vasconcelos Noronha.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauara apresenta elenco para Barezão Série B