Protocolos para jogo do Manaus FC com público são definidos no AM

le ressaltou, também, que a possibilidade de realizar eventos como jogos de futebol e shows culturais – cumprindo os protocolos de saúde – deve-se aos avanços na vacinação | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Após a goleada sobre o Novorizontino (SP) por 5 a 0 no domingo (3), será definido pelo Governo do Estado e autoridades de saúde, os critérios e protocolos a serem adotados para a liberação da presença de público no próximo jogo do Manaus Futebol Clube na Arena da Amazônia, que acontece no dia 17 de outubro, contra o Ypiranga (RS).

A afirmação foi feita pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, durante coletiva de imprensa nesta segunda (4).

" A gente tem que fazer isso de forma muito responsável, atendendo a todos os protocolos e regras estabelecidas. Vamos reunir com a diretoria do Manaus, com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Secretária de Saúde (SES-AM); para entender qual vai ser essa capacidade de liberação e público e, acima de tudo, o compromisso não só do clube, mas também das torcidas organizadas de garantirem esse protocolo " Wilson Lima, governador do Amazonas

Para a liberação de público com segurança no jogo do Manaus FC, o Governo do Amazonas aplicará a expertise adquirida junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na organização da partida entre Brasil e Uruguai , a ser realizada no dia 14 de outubro de 2021, válida pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Wilson Lima destacou que o time amazonense vai jogar nas mesmas condições que a seleção brasileira.

“O jogo deve ser dia 17, três dias após o jogo da seleção, então o Manaus FC vai receber um campo que é um brinco, o gramado um tapete, iluminação em dia. Vai ser um ambiente propício para a prática do futebol, padrão Fifa”, enfatizou o governador.

Ele ressaltou, também, que a possibilidade de realizar eventos como jogos de futebol e shows culturais – cumprindo os protocolos de saúde – deve-se aos avanços na vacinação, que resulta em quedas expressivas dos indicadores da Covid-19 no Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo garante retorno de competições de vôlei de quadra