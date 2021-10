Próximo jogo do Manaus FC pelo Brasileirão terá presença de público

O Gavião do Norte lidera no quadrangular final | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

MANAUS (AM)- Embalado pela goleada aplicada sobre o Novo Horizontino (SP) , na primeira partida da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC contará com o reforço da torcida no seu próximo duelo realizado na capital do Amazonas.

O jogo acontecerá no dia 17 de outubro. O anúncio foi realizado no domingo (3), pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que ressaltou o avanço do processo de vacinação contra a Covid-19 como fator fundamental para a decisão.

" Graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19, o que depender da Prefeitura de Manaus, vamos trabalhar para ter público no próximo jogo do Manaus FC na Série C. Claro que teremos todos os protocolos de segurança e vamos ter uma limitação no total de torcedores, mas o sucesso que temos no processo de vacinação nos dá segurança para tomarmos essa decisão. Da mesma forma que faremos no jogo do Brasil, vamos permitir no jogo do Manaus " David Almeida, prefeito de Manaus

Série C

Com a vitória por 5 a 0 sobre o Novo Horizontino (SP), o Gavião do Norte lidera no quadrangular final. O próximo jogo da equipe comandada pelo técnico Evaristo Poxa será diante o Tombense, em Minas Gerais (MG).

De acordo com o chefe do Executivo municipal, é de fundamental importância a cidade abraçar o Manaus FC no decorrer da competição, visto que o clube pode recolocar o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que a última vez que o Estado esteve na segunda divisão do futebol nacional foi em 2006, com o São Raimundo.

"Temos que lembrar e ressaltar que não é apenas um avanço de um time, mas sim de um Estado na competição nacional. O Manaus FC está levando o nome da cidade. Assim, temos a obrigação de apoiar esse projeto. Sabemos que o povo manauara abraça as equipes locais. Já vimos isso no acesso do Manaus para a Série C e na campanha histórica do Iranduba no campeonato feminino. Agora, mais uma vez, é hora de unirmos forças para conquistar mais essa vitória", completou o prefeito.

No próximo dia 14, Manaus será sede do confronto entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O palco do confronto será a Arena da Amazônia, sendo que apenas 14 mil ingressos foram liberados, quantitativo equivalente a 35% da carga total.

