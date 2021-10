Amazonas garante oito vagas para o Brasileiro de Basquete 3x3

A Etapa Regional garantiu uma vaga a cada um dos finalistas nas categorias Sub-18, Sub-23 e Adulto, masculino e feminino | Foto: Mauro Neto/Faar

MANAUS (AM)- O Amazonas garantiu oito vagas para o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3, neste final de semana, durante a Etapa Regional na Arena Amadeu Teixeira, zona Centro-Oeste de Manaus.

A competição organizada pela Federação de Basketball do Amazonas (Febam) contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

" O Governo do Estado vê no basquete 3x3 um esporte em ascensão e apoia a modalidade desde a etapa estadual, realizada em agosto. Parabéns às oito equipes classificadas para o Brasileiro e vamos torcer por mais medalhas para o Amazonas " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

A Etapa Regional garantiu uma vaga a cada um dos finalistas nas categorias Sub-18, Sub-23 e Adulto, masculino e feminino, para o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3.

" É um marco histórico trazer uma competição desse nível. Além do Amazonas, tivemos a presença do Acre, Rondônia e Roraima num evento grandioso, com o apoio do Estado e de vários parceiros " Ali Assi, presidente da Febam

A Etapa Regional tem a chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e Federação Internacional de Basquete (Fiba).

Os eventos realizados nas praças esportivas sob gestão do Governo do Amazonas, por meio da Faar, seguem as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define protocolos de biossegurança no combate à Covid-19 para retomada das competições, treinamentos e práticas esportivas no estado.



Veja os 12 classificados na Etapa Regional para o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3, previsto para o início de dezembro, com sede a ser definida:

Sub-18 feminino

· 1º ILVM/Aj/Guapindaia-RO

· 2º Beta CMPM 7-AM

Sub-18 masculino

· 1º HN Basketball-RO

· 2º Associação Esportiva Selva-AM

Sub-23 feminino

· 1º Bruno Parente AB-AM

· 2º Associação Esportiva Selva-AM

Sub-23 masculino

· 1º HN Basketball-RO

· 2º Amazon Basketball-AM

Adulto feminino

· 1º RCLC-AM

· 2º Melk Basket-AM

Adulto masculino

· 1º Macuxi Basketball-RR

· 2º Manaus BC-AM

*Com informações da assessoria

