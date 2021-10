Quer ir ao jogo do Brasil na Arena? Serão sorteados 3 mil ingressos

| Foto: Mauro Neto / Faar

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima lança, nesta terça-feira (5), a campanha “Vacina Premiada”, que vai sortear três mil ingressos para a população assistir, gratuitamente, ao jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2022. O lançamento ocorrerá na Arena da Amazônia, localizada na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A venda dos ingressos para o jogo do Brasil contra o Uruguai, que acontece no dia 14 de outubro na Arena da Amazônia, começa no próximo dia 7. O clássico é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Essa é a primeira partida pelas eliminatórias com público desde o início da pandemia de Covid-19.

Os ingressos de anel superior serão no valor de R$ 250 inteira e R$125 meia. Para o anel inferior, R$ 350 inteira e R$175 meia. Área vip com serviço a R$ 500 e os camarotes serão no valor de R$ 700 por pessoa.

No dia 27 de setembro, o governador Wilson Lima participou da entrevista coletiva na qual a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destacou que o gramado e iluminação da Arena da Amazônia estarão prontos para o jogo. Os representantes da CBF, Manoel Flores, diretor de Competições, Fábio Mahseredjian, preparador físico, e Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira, estão na estão na capital amazonense para vistoriar a Arena.

Melhoria no gramado

Wilson Lima explicou que melhorias no gramado e na iluminação estão sendo custeadas por patrocinadores. “Para esse jogo específico, da seleção brasileira, foi contratada uma empresa, com custo sendo arcado por patrocinadores, que vão encontrar essa solução para garantir que no dia do jogo a gente tenha a iluminação adequada para essa partida de futebol, levando em consideração esse padrão que é exigido para as transmissões”, explicou o governador. Ele disse, ainda, que o Estado realizará licitação para uma solução moderna e definitiva para a iluminação do estádio.

Leia mais:

Critérios de acesso ao jogo entre Brasil e Uruguai são definidos

Brasil e Uruguai: venda de ingressos começa dia 7 de outubro em Manaus