Árbitro desmaia ao receber chute na cabeça de jogador; veja vídeo

O árbitro ficou desacordado em campo e deixou o estádio de ambulância para o hospital | Foto: Reprodução

Atitudes de violência mancham a história do esporte em qualquer lugar. Desta vez, um jogador foi o responsável por um caso lamentável.

O jogador William Ribeiro, do Sport São Paulo, agrediu de forma covarde Rodrigo Crivellaro, com um chute na cabeça. A partida entre Sport Clube São Paulo e Guarani, válida pela Série A2 do Campeonato Gaúcho foi suspensa.

O lance ocorreu por volta de 16 minutos do segundo tempo, com vitória parcial do Guarani por 1 x 0. William Ribeiro derrubou Crivellaro, e com o árbitro no chão, chutou a cabeça do juiz da partida.

Veja em vídeo o momento da agressão:

| Autor: Reprodução





Crivellaro ficou desacordado em campo e deixou o estádio de ambulância para o hospital. Crivellaro passa bem.

William Ribeiro deixou o estádio na viatura da Brigada Militar do estado e foi levado à delegacia. O jogador foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O jogador foi demitido do clube.

“Lamentável. Lamentável e acima de tudo, revoltante. No exato dia em que toda a família rubro-verde reuniu-se para comemorar mais um aniversário – 113 anos de Sport Club São Paulo -, nosso clube se deparou com um dos episódios mais tristes de sua história, uma fatídica cena que chocou todas as pessoas que amam não só o futebol gaúcho, mas todas aquelas que simplesmente amam o esporte de modo geral”, disse o cartola, que aproveitou para se desculpar com a família de Crivellaro.

Veja a nota oficial no perfil do clube:

Veja | Foto: Reprodução

*Metrópoles

Leia mais:

Jornalista é agredida ao filmar briga em jogo no Piauí