Investimentos no esporte local resultam em pódios nacionais

MANAUS (AM)- O esporte amazonense destacou-se em disputas nacionais do taekwondo, atletismo, basquete e futebol.

Os atletas locais faturaram 12 medalhas neste fim de semana, além do Manaus FC, que goleou o Novorizontino-SP, pelo Campeonato Brasileiro Série.

Os investimentos são do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

As medalhas começaram a vir para o Amazonas no sábado (2), na disputa da Copa Regional Norte de Taekwondo, em Macapá. João Vitor e Antônio Silva, de 17 anos, ganharam o ouro nas categorias Júnior até 59 quilos e até 55 quilos, respectivamente.

Além do triunfo, os atletas garantiram vaga no Grand Slam, competição nacional que reunirá os melhores taekwondistas do país.

No Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-16, realizado na cidade de Cascavel (PR), Ana Carolina, de apenas 13 anos, foi prata nos mil metros rasos, enquanto Mateus Borges, 14, foi bronze no salto triplo.

" Estou muito feliz pela minha primeira medalha em competições fora do Amazonas. Vou continuar treinando na Vila Olímpica para conquistar ainda mais " Ana Carolina, atleta

O Estado faturou dois ouros e seis pratas na Etapa Regional, disputada na Arena Amadeu Teixeira. Com o resultado, as oito equipes amazonenses medalhistas garantiram vagas para o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3, previsto para dezembro.

Quem fechou o fim de semana esportivo do Amazonas com chave de ouro foi o Manaus FC. Na estreia do quadrangular final de acesso à Série B, o Gavião do Norte goleou o Novorizontino-SP por 5 a 0, no estádio Ismael Benigno, praça sob administração da Faar, na tarde de domingo (3).

