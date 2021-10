AM conquista 35 medalhas na competição de Natação Mirim em Maceió

Seis atletas são do Instituto Pedro Nicolas e dois do Instituto Bindá | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Com uma delegação de oito atletas na disputa, o Amazonas conquistou 15 medalhas de ouro, 12 de prata e oito de bronze, no Campeonato Norte Nordeste de Clubes Mirim e Petiz – Troféu Kako Caminha, em Maceió – Alagoas.

Seis atletas são do Instituto Pedro Nicolas e dois do Instituto Bindá. A competição ocorreu nos dias 1º e 2 de outubro, com amostra da ascensão e qualidade dos atletas amazonenses .



Acostumada ao lugar mais alto do pódio, a atleta Adriele Marcela foi um dos destaques do Norte Nordeste e foi a que somou mais medalhas de ouro, um total de seis, o que ajudou a equipe do Instituto Pedro Nicolas a conquistar o titulo de campeão da categoria "Petiz 1" e posicionando o clube entre os cinco melhores da competição.

" Estou muito feliz. Essas conquistas me deram bastante alegria e me senti mais calma nas provas. Em dezembro terei a competição do Sul Sudeste e já estou me preparando para dar o meu melhor também " Adriele Marcela, atleta

Para o treinador da equipe, Leandro Freire, mesmo com um número reduzido de atletas, todos os nadadores foram muito bem.

" Sem dúvida há um destaque maior para as meninas que ganharam mais medalhas de ouro. Adriele conseguiu seis e Juliana Hayashi conquistou quatro. Porém, todos nadaram bem, baixaram suas marcas pessoais e isso fez com que conseguíssemos o título do Petiz 1 e ficar na quinta colocação no campeonato. Essas marcas são muito importantes para nós, afinal, fomos somente com seis atletas, então, foi excelente para a equipe " Leandro Freire, treinador da equipe

Tanto o clube quanto os atletas, são estreantes em competições nacionais | Foto: Divulgação

Pelo Instituto Bindá, somente os atletas Esdras Maciel e Ketlen Cristine, ambos com nove anos de idade, representaram o clube.

Tanto o clube quanto os atletas, são estreantes em competições nacionais e o destaque do time foi o Esdras que, na estreia, trouxe para casa duas medalhas de prata e duas de bronze, um excelente resultado diante das dificuldades enfrentadas pelo atleta, como explicou o treinador Orlando Bindá.

" Nosso clube é no coração da zona norte de Manaus, no bairro Nova Cidade e atendemos muitas crianças carentes. Esdras é o resultado de uma grande força de vontade dos pais, amigos e várias pessoas envolvidas, pois, para que levássemos eles ao Norte Nordeste, precisamos fazer rifas e outras ações que garantissem o passaporte e estadia. Mas ficamos muito felizes com os resultados, pois é a nossa primeira vez e já saímos com medalhas no peito " Orlando Bindá, treinador

Orgulhosa dos resultados alcançados pelo time amazonense, a presidente da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), Claudia Nobre, falou da importância da conquista dos pequenos atletas.

“É um orgulho muito grande ver que essas crianças estão se destacando e que elas representam tão bem o nosso Estado. São conquistas importantes que mostram que a natação estadual está no caminho certo e que temos uma excelente base na modalidade. Parabéns aos técnicos e familiares pelo apoio, e um parabéns especial às crianças pela dedicação”, finalizou, Cláudia.

*Com informações da assessoria

