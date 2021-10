Samuel Xavier e Sérgio Ribeiro lutam no "Road Shooto Manaus"

São dois estilos bem diferentes no “cage” | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Marcado para o dia 21 de outubro, em Manaus, o Road Shooto terá grandes combates.

Samuel Xavier e Sérgio Ribeiro duelam pela divisão dos galos (até 61 kg). O show de Artes Marciais Mistas (MMA) acontece no Espaço Village Festas, localizado na avenida Efigênio Sales, 312, no Parque Dez, zona Centro-Sul da capital.

São dois estilos bem diferentes no “cage”. Natural de Manacapuru, Samuel Xavier tem 35 anos e muita experiência no MMA. São 13 pelejas na carreira, com seis vitórias e sete derrotas.

Os triunfos foram construídos de forma mista, com três finalizações, dois nocautes técnicos e um por decisão dos juízes. Nos reveses, foi finalizado em quatro oportunidades e sofreu três nocautes técnicos.

" Essa luta apareceu para me animar, me incentivar. O Sérgio é um cara que tem experiência internacional, um cara muito bom e vou confiante para cima dele, porque ganhando eu fico com mais visibilidade na área da luta. Vou confiante, vou para cima dele e seja o que Deus quiser. Quem estiver mais preparado e mais treinado vai vencer " Samuel Xavier, lutador

Aos 29 anos, Sérgio Ribeiro tem 17 combates profissionais registrados no Sherdog, o currículo internacional dos atletas de MMA.

São 11 vitórias, sendo quatro por nocaute técnico, quatro por decisão dos juízes e três por finalização, ponto forte da faixa preta de jiu-jítsu da MPBJJ/Nova União. A carreira aponta ainda cinco derrotas e uma luta sem resultado (no contest).

" Estou bem preparado física e mentalmente, porque eu já vinha de um camp anterior, uma vez que eu ia lutar na Sérvia e o combate acabou cancelado. Então apareceu essa oportunidade no Shooto em Manaus e eu aceitei. Só tive que manter o camp, a preparação física, os treinos técnicos, estou bem confiante " Sérgio Ribeiro, lutador





Serginho, como é mais conhecido no mundo da luta no Amazonas, mira a vitória para voltar ao circuito internacional. Em dezembro de 2020, em seu último combate, ele lutou a edição 116 do ACA, na Rússia, diante de Akhmed Musakaev. O adversário levou a melhor por finalização, e agora o manauara quer dar a volta por cima no Road Shooto.

“O Samuel é experiente, não é um cara bobo, é um cara duro, tem mão pesada, então eu creio que essa é uma boa luta para me pôr no ‘game’ de volta para a Europa, para o cenário internacional. Vou deixar tudo de mim dentro do cage”, avisou Serginho.

