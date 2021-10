Seleção Feminina é convocada para jogos de outubro

A lista onta com o retorno de Rafaelle, Júlia Biachi, Bia Zaneratto e Giovana, atletas que estiveram presentes na campanha olímpica | Foto: Thais Magalhães/CBF

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira (5) a lista das 23 atletas convocadas para os dois jogos preparatórios diante da Austrália.

Os compromissos da Seleção Feminina serão disputados no período de Data FIFA, entre os dias 18 e 26 de outubro.

As duas seleções se enfrentarão em duas oportunidades nos dias 23 e 26 de outubro, na Commbank Stadium, em Sydney.

Com a Copa América 2022 em vista, a lista de Pia Sundhage apresenta uma novidade. A goleira Karen, de 28 anos, que atua no Minas Brasília, ganha sua primeira oportunidade na meta brasileira com a sueca.

Por outro lado, a convocação conta com o retorno de atletas convocadas pela primeira vez na Data FIFA de Setembro, destas, estão presentes a goleira Lorena, do Grêmio, as defensoras Katrine e Thais, do Palmeiras, e Bruninha, do Santos.

Após ser cortada por lesão da lista dos Jogos Olímpicos, a meia Adriana está de volta à Seleção Feminina após se recuperar da cirurgia no joelho esquerdo.

A lista também conta com o retorno de Rafaelle, Júlia Biachi, Bia Zaneratto e Giovana, atletas que estiveram presentes na campanha olímpica.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Karen - Minas Brasília, Letícia - Benfica (Portugal), Lorena - Grêmio;

Defensoras: Rafaelle - Changchun Dazhong (China), Tainara - Palmeiras, Erika - Corinthians, Antonia - Madrid C.F.F (Espanha), Bruninha - Santos, Tamires - Corinthians ,Thais - Palmeiras e Katrine - Palmeiras;

Meio-campistas: Julia Bianchi - Palmeiras, Ary Borges - Palmeiras, Angelina - O.L Reign (Estados Unidos), Duda - São Paulo, Kerolin - Madrid C.F.F (Espanha), Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos) e Adriana - Corinthians;

Atacantes: Giovana - Levante UD (Espanha), Nycole Raysla - Benfica (Portugal), Geyse - Madrid CFF (Espanha), Bia Zanerattto - Wuhan Xinjiyuan (China) e Marta - Orlando Pride (EUA).

*CBF

