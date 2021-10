Tite comanda treino tático na Colômbia com 24 jogadores à disposição

Na sequência do confronto com a Venezuela, a Seleção Brasileira tem pela frente Colômbia e Uruguai | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Com 24 jogadores à disposição - Casemiro teve de ser desconvocado e Douglas Luis foi chamado para o seu lugar - o técnico Tite comandou um trabalho tático na tarde desta terça-feira (5).

Em Bogotá, capital colombiana, a Seleção Brasileira deu mais um passo na preparação para o duelo com a Venezuela, marcado para quinta-feira (7), às 20h30 (Brasília), em Caracas.

Como de costume em treinamentos táticos de movimentações ofensivas e defensivas desta Seleção Brasileira, a comissão técnica trabalhou com duas equipes distintas, mas sem adversários do outro lado. É o chamado 11 contra zero.







O primeiro grupo a receber as orientações era formado por Weverton (Ederson), Emerson, Lucas Veríssimo, Eder Militão e Alex Sandro; Fred, Edenílson, Antony e Raphinha; Vinicius Junior e Arthur Cabral.

Na sequência, os escalados foram Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus e Gabi. Neymar Jr., suspenso da partida contra a Venezuela, não participou desta atividade.

Após as movimentações ofensivas e defensivas, as duas equipes também trabalharam as bolas paradas. Antes disso, os jogadores haviam participado de um treinamento de posse de bola, inclusive com a participação dos goleiros como jogadores de linha.

O Brasil voltou a treinar em Bogotá na manhã desta quarta-feira (6), no Estádio El Campin. À tarde, a delegação brasileira embarca para Caracas, onde enfrentará os donos da casa.

Na sequência do confronto com a Venezuela, a Seleção Brasileira tem pela frente Colômbia e Uruguai. A partida contra os colombianos será no domingo (10), em Barranquilla, às 18h (Brasília), enquanto o duelo com os uruguaios está marcado para as 21h30 (Brasília) do dia 14, em Manaus.

*CBF

