Irmãos lutadores do AM vão em busca do pódio no Wrestling

Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling – Sênior será disputado no dia 24 de outubro

MANAUS (AM)- Sabrina Gama, de 22 anos, e Wellington Tapajós, 18, entrarão em ação no Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling e no Campeonato Brasileiro Cadete e Júnior de Wrestling 2021, respectivamente.

Os lutadores, que são irmãos, contam com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em passagens aéreas para as disputas.

Na bagagem rumo a Campina Grande (PB), Sabrina leva as medalhas de ouro conquistadas nos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior até 53 quilos, no Rio de Janeiro, além de um bronze no Pan-Americano de Wrestling, disputado na Cidade da Guatemala.

" Ser campeã brasileira, para mim, foi o primeiro passo. Depois, na Guatemala, o bronze foi uma alegria surreal. A expectativa para o Brasileiro Interclubes é das melhores. Estar ganhando essa passagem é um incentivo ainda maior. Vou com todo meu empenho para trazer um bom resultado " Sabrina Gama, atleta

Assim como a irmã, Wellington foi ouro Brasileiro Sênior, categoria até 65kg. Agora, o lutador vai a Cubatão (SP) em busca de mais glórias para a família e para o Amazonas.

“Participar do Sênior foi uma grande vitória porque percebi meu grande potencial em lutar no nível adulto. Estou bem preparado, tenho certeza que vou conseguir a medalha de ouro”, enfatizou.

De acordo com a agenda da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), o Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling – Sênior será disputado no dia 24 de outubro, nas categorias estilo livre feminino, estilo livre masculino e estilo greco-romana, com a participação de três atletas amazonenses.

Já no sábado (9), o Campeonato Brasileiro Cadete e Júnior de Wrestling 2021 reúne 21 lutadores do Amazonas que competem nas mesmas categorias, com exceção do cadete que não conta com a modalidade greco-romana.

Mais informações sobre as disputas organizadas pela CBW podem ser obtidas no site oficial da entidade ( cbw.org.br ).

*Com informações da assessoria

