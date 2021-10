Manaus FC inicia preparação contra o Tombense- MG pelo Brasileiro

Manaus e Tombense foram as duas equipes classificadas no Grupo A | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

MANAUS (AM)- O Manaus Futebol Clube já deu início a preparação para o duelo contra o Tombense-MG, segundo adversário neste quadrangular final.

Capitão da equipe, o zagueiro Luis Fernando avaliou a atuação da equipe como positiva em todos os setores do campo, afinal, o resultado não se construiu sozinho.

" A marcação começa desde lá no ataque, quando o ataque ajuda, facilita pra nós na defesa. O time todo fez uma boa partida, tudo fluiu para fazermos um bom jogo " Luis Fernando, zagueiro

O zagueiro Luis também comentou sobre o foco da equipe diante de um forte adversário. Após o fim da primeira fase, onde a equipe Esmeraldina foi bastante criticada, Luis Fernando destacou a resiliência do grupo.

"Sabíamos que teríamos que ganhar, até porque se iniciava uma nova competição. A campanha deles não entrava em campo, e graças a Deus fizemos uma boa partida para conquistar a vitória".

Manaus e Tombense foram as duas equipes classificadas no Grupo A, na primeira fase. Até aqui, foram somente duas as oportunidades em que se enfrentaram, justamente na atual edição da Série C.

Nestes dois jogos, uma vitória para cada lado, ambas por 2-1. Já experientes neste confronto, Luis também comentou sobre a expectativa para o duelo que pode dar a liderança ao Gavião do Norte.

"Esperamos ter uma boa semana de trabalho. O Tombense também vêm de vitória, e nós temos de pontuar lá de qualquer forma para, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas precisamos somar pontos nesse confronto direto, vai ser muito importante pra nós".

O Manaus FC viaja para Tombos na madrugada desta quinta-feira (7). O Gavião Real fará seu último treino na sexta-feira (8), um dia antes do duelo contra o Tombense.

*Com informações da assessoria

