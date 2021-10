Estudantes do AM participam de Paralimpíadas Escolares em SP

A comitiva amazonense chega às Paralimpíadas Escolares no dia 22 de novembro | Foto: Divulgação/Seduc-AM

MANAUS (AM)- Estudante de nove escolas estaduais do Amazonas participam no dias 22 e 27 de novembro, em São Paulo da 13ª edição das Paralimpíadas Escolares, promovidas pelo Comitê Paralímpico do Brasil (CPB).

A delegação da rede estadual contará com representantes em duas modalidades: atletismo e tênis de mesa.

Na última semana, o governador Wilson Lima encaminhou para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto a necessidade de assinatura do termo de adesão, perante o CPB, que firma a participação dos paratletas na disputa. A modalidade de atletismo é a que possui mais alunos inscritos, com oito no total.

São eles: Samuel Miranda Martins, da Escola Estadual (EE) Milburges Bezerra de Araújo; João Lucas dos Santos Pereira, da EE Pedro Câmara (CMPM 8); Richard Hyller dos Santos de Oliveira, da EE Cid Cabral; Wesley Emerson Carvalho de Oliveira, da EE Hilda Azevedo Tribuzy; Anne Maryanne Pereira Gomes, da EE Francelina Dantas; Geovana Campos Sousa, da EE Homero de Miranda Leão; Pablo Kauan Nogueira Ramos, da EE Antônio Encarnação; e Adriano Moura da Silva, da EE Julia Bittencourt.

No tênis de mesa, o representante da rede estadual é o estudante Kael de Souza Modesto, da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Glaucio Gonçalves.

Para a titular da pasta, Kuka Chaves, o envolvimento na competição é motivo de orgulho para toda a rede estadual.

" Estamos muito felizes com a adesão desses talentos do paradesporto amazonense em uma disputa de alto nível, como são as Paralimpíadas Escolares " Kuka Chaves, titular da pasta

Os jovens viajarão a São Paulo acompanhados do técnico de atletismo masculino, Joaquim Manoel Pinheiro Filho; do chefe de delegação, professor Joniferson Vieira da Silva; da técnica de tênis de mesa, Rosenildes Alves Rosa Dias; da técnica de atletismo feminino, Maria das Graças Fonseca Abrahim; do médico Antônio Eduardo Ditzel; e da assistente Dyone Martins Lima.

A comitiva amazonense chega às Paralimpíadas Escolares no dia 22 de novembro e retornam a Manaus após o encerramento da disputa.

