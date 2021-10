Defesa diz que jogador que chutou árbitro não teve intenção de matar

O documento é assinado pelo advogado José Felipe Lucca | Foto: Reprodução

A defesa do jogador William Ribeiro, do São Paulo-RS, divulgou uma nota nesta quarta-feira (6) em que afirma que o atleta "jamais assumiu o risco ou teve a intenção de matar o árbitro Rodrigo Crivellaro Dias da Costa".

O documento é assinado pelo advogado José Felipe Lucca. O jogador virou notícia depois que um vídeo da partida do time dele contra o Guarani de Venâncio Aires (RS), pela Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho, mostrou o atleta agredindo o árbitro após levar cartão amarelo.

Nas imagens, William Ribeiro aparece chutando a cabeça do juiz Rodrigo Costa, que já estava caído. O árbitro desmaiou após a agressão .

A partida foi interrompida depois do lance, e Rodrigo foi levado às pressas a um hospital do município de Venâncio Aires. O atleta saiu do campo detido pela Polícia Militar, e ficou preso até ter sua liberdade provisória concedida pela Justiça.

Na nota, a defesa afirma que "tem em suas convicções que o Tribunal de Justiça e a magistrada da Comarca de Venâncio Aires (RS) não irão reformar a decisão que concedeu a liberdade provisória, eis que não há nenhum elemento modificativo da condição [do jogador]".

| Autor: Reprodução

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

"A defesa técnica do senhor William Cavalheiro Ribeiro vem, por meio desta nota à imprensa, esclarecer que o jogador jamais assumiu o risco ou teve a intenção de matar o árbitro Rodrigo Crivellaro Dias da Costa.

Com relação à manutenção da liberdade do jogador William Cavalheiro Ribeiro, a defesa tem em suas convicções que o Tribunal de Justiça e a magistrada da Comarca de Venâncio Aires-RS não irão reformar a decisão que concedeu a liberdade provisória, eis que não há nenhum elemento modificativo da condição do senhor William Cavalheiro Ribeiro até a presente data.

Assim sendo, a defesa aguarda o oferecimento da peça acusatória pelo Ministério Público para iniciar uma defesa efetiva com relação aos fatos a serem imputados pelo órgão ministerial.

Por fim, o senhor William Cavalheiro Ribeiro coloca-se à disposição da Justiça para o esclarecimento dos fatos, além de comprometer-se ao comparecimento a todos os atos judiciais que se fizerem necessários para a resolução do feito."

R7*

Leia mais:

Mulheres em torcidas do AM opinam sobre participações

Tiroteios e execuções tiram a paz do esporte no AM