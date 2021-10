Campo do Buracão, no Lírio do Vale, recebe projeto de reforma

A reforma foi vista pelos moradores como uma forma de contribuir para o fomento da prática esportiva | Foto: Tácio Melo/Secom

MANAUS (AM)- Mais um campo de práticas esportivas na cidade de Manaus recebe projeto de reforma.

Desta vez, os moradores do bairro Lírio do Vale receberam o anúncio de que o Governo do Estado irá revitalizar o Campo do Buracão, principal espaço de atividades esportivas no bairro.

A reforma foi vista pelos moradores como uma forma de contribuir para o fomento da prática esportiva e o desenvolvimento de atletas no local.

" Há anos que não tinha um serviço assim na nossa comunidade, então, vai vir em uma boa hora, depois dessa pandemia, onde muitas pessoas ficaram sem poder usufruir do espaço, onde ficou deteriorado um pouco, então essa revitalização é boa para a comunidade em si " Hudson Reis, morador

Vera Lúcia é atleta e atualmente joga como atacante na equipe Bélgica Feminino, que tem como base de treino o Campo do Buracão.

A reforma do local trouxe novas perspectivas para a jogadora, que sonha poder contar com um espaço moderno e adequado para ajudar na evolução dela e de outros atletas.

" Essa revitalização é um sonho de todos nós, moradores. Uma área de lazer onde a gente possa praticar esportes, trabalhar com os projetos também com crianças. Eu quero desde já deixar meu agradecimento como atleta, como moradora, ao nosso governador, ao secretário do esporte, pelo trabalho excelente que eles vêm fazendo dentro dos campos do estado do Amazonas e de Manaus " Vera Lúcia, jogadora





O Campo do Buracão será o próximo a receber melhorias do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). O planejamento do Estado é revitalizar, na capital, 13 espaços como este.

O campo receberá pintura geral, recuperação do gradil existente e instalação de um novo, onde for necessário. Também serão recuperados portões, alambrados, instalações elétricas e iluminação. As áreas para a prática de atividades esportivas receberão areia nova, terão chuveiros instalados e as calçadas passarão por reparos, assim como os vestiários.

