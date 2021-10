Seleção Brasileira chega a Manaus nesta segunda (11) para jogo

O primeiro treino será na segunda-feira (11) às 15h (de Manaus), no Estádio Ismael Benigno, a Colina | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A seleção brasileira chega em voo fretado a Manaus às 1h45 na próxima segunda, 11 de outubro, para enfrentar o Uruguai, na Arena da Amazônia, partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

A delegação brasileira vai ficar hospedada no Hotel Holiday Inn, na avenida Rodrigo Otávio. O primeiro treino será na segunda-feira (11) às 15h (de Manaus), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, a única atividade do dia.

Na terça-feira (12), a seleção terá manhã livre. No início da tarde (12h) será realizada coletiva de imprensa. Em seguida, o segundo treino, novamente na Colina, no mesmo horário do dia anterior.

Na véspera do confronto, quarta-feira (13), o Brasil treina no local do jogo, Arena da Amazônia, a partir das 16 horas (de Manaus). Serão concedidas duas coletivas: no hotel, às 12h, e após o treino, na Arena.

Brasil e Uruguai se enfrentam na quinta-feira (14), com início previsto para as 20h30 (de Manaus), na Arena da Amazônia, com presença de público. Governo do estado e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vão distribuir 4 mil ingressos para convidados e homenageados. Outros 8 mil ingressos serão colocados à venda.

Os preços variam de R$ 125 a R$ 700 . A delegação deixa Manaus logo depois do jogo, em voo fretado com destino a São Paulo.

Arena preparada

O campo da gloriosa Arena da Amazônia já está sendo preparado dentro dos parâmetros internacionais. O objetivo é garantir o nível exigido pelos jogadores e comissões técnicas.

O trabalho técnico desenvolvido com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) inclui os serviços de podas helicoidais, cortes verticais, descompactação, topdressing, aplicação de fertilizantes granulados e foliares, aplicação de fito-hormônios, além do controle da lâmina d’água de irrigação.







O sistema de irrigação do campo da Arena da Amazônia é totalmente automatizado e está em pleno funcionamento, assim como os sistemas de drenagem gravitacional e de drenagem a vácuo.

Os vestiários a serem utilizados pelas seleções, arbitragem, e equipes da CBF receberam uma nova roupagem com a disposição de grama sintética no piso. Cerca de 600m² foram instalados visando maior conforto e segurança aos envolvidos no clássico mundial.

O que levar para jogo?

Para a entrada na Arena da Amazônia, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto juntamente com a carteira de vacinação, sendo a data da segunda dose com período mínimo de 15 dias, a contar da data da realização do jogo, ou com a primeira dose mais o teste negativo RT-PCR, com 72 horas de antecedência do evento, ou antígeno, com 48 horas de antecedência da partida.

Haverá ainda a aferição de temperatura e não será permitido ao público a entrada com alimentos e bebidas em geral.

A comercialização de produtos durante o clássico ficará restrita aos industrializados e embalados de fábrica.

O uso de máscara de proteção facial será obrigatório nas dependências do estádio, ao longo de todo período de permanência, além da manutenção do distanciamento social em todos os setores da Arena, incluindo os assentos e áreas comuns.

Em caso de não cumprimento das normas de segurança estabelecidas na portaria 138/2021, incluindo e não se limitando à aglomeração de qualquer natureza, os voluntários e equipes de segurança, saúde e organização da partida, poderão orientar a retirada da pessoa que descumprir as normas sanitárias vigentes.

