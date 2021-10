Neymar e Jorginho são finalistas do Bola de Ouro 2021

Os dois brasileiros na briga são o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o volante Jorginho, do Chelsea | Foto: Reprodução

A revista "France Football" divulgou a lista dos 30 finalistas ao tradicional prêmio Bola de Ouro, depois da votação de 180 jornalistas internacionais. O troféu será entregue no dia 29 de novembro, em cerimônia no Théâtre du Chatelet, teatro de Paris.

Os dois brasileiros na briga são o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o volante Jorginho, do Chelsea, naturalizado italiano e campeão da última Champions League e da Eurocopa-2020.

Não houve Ballon D'Or no ano passado devido à pandemia de Covid-19. O último vencedor foi o argentino Lionel Messi, quando ainda jogava pelo Barcelona.

Ele é o maior ganhador da premiação (seis vezes: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019), que está em sua 65ª edição, e tem a chance de faturar o título novamente.

O jovem espanhol Pedri, do Barcelona, também concorre ao título de melhor jogador sub-21, assim como aconteceu com o francês Mbappé em 2018. E o italiano Donnarumma participa no mesmo ano da disputa específica entre os goleiros pelo Troféu Yashin.

Dos 30 nomes relacionados, 14 atuam hoje em clubes da Inglaterra, incluindo os recém-contratados Cristiano Ronaldo , pelo Manchester United, e Romelu Lukaku, pelo Chelsea. Os times com o maior número de representantes são Manchester City e Chelsea, finalistas da última Liga dos Campeões, com cinco cada.

A Bola de Ouro esteve restrita a jogadores europeus até 1995. Daquele ano até 2006, a eleição passou a considerar atletas de outras nacionalidades que também atuavam no futebol da Europa. De 2007 em diante, a revista abriu a escolha para qualquer futebolista do mundo.

A France Football também divulgou a lista de 20 finalistas à Bola de Ouro feminina, apontadas por 50 jornalistas. O troféu entre as mulheres foi entregue pela última vez em 2019, para Megan Rapinoe.

Além de candidatos à Bola de Ouro para homens e mulheres, a France Football revelou os 10 concorrentes ao Troféu Yashin (em homenagem ao russo Lev Yashin), para o melhor goleiro da temporada, e 10 ao Troféu Kopa (tributo ao francês Raymond Kopa), para o melhor jogador sub-21. O brasileiro Ederson, do Manchester City, está na briga entre os goleiros, mas não há nomes do Brasil entre os finalistas para o melhor jovem.

O júri do Troféu Yashin foi o mesmo da Bola de Ouro masculina, e teve como ganhador mais recente o brasileiro Alisson. Já os eleitores do Troféu Kopa foram os últimos 32 vencedores do principal prêmio da revista francesa. O holandês De Ligt faturou esse título em 2019.

Os candidatos à Bola de Ouro 2021:

- Riyad Mahrez (Manchester City)

- N'Golo Kanté (Chelsea)

- Erling Haaland (Borussia Dortmund)

- Leonardo Bonucci (Juventus)

- Mason Mount (Chelsea)

- Harry Kane (Tottenham)

- Gianluigi Donnarumma (Milan / PSG)

- Karim Benzema (Real Madrid)

- Raheem Sterling (Manchester City)

- Nicolò Barella (Inter de Milão)

- Lionel Messi (Barcelona / PSG)

- Bruno Fernandes (Manchester United)

- Pedri (Barcelona)

- Luka Modric (Real Madrid)

- Giorgio Chiellini (Juventus)

- Kevin De Bruyne (Manchester City)

- Neymar (PSG)

- Rúben Dias (Manchester City)

- Lautaro Martínez (Inter de Milão)

- Simon Kjaer (Milan)

- Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

- Jorginho (Chelsea)

- Mohamed Salah (Liverpool)

- César Azpilicueta (Chelsea)

- Romelu Lukaku (Inter de Milão / Chelsea)

- Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

- Gerard Moreno (Villarreal)

- Phil Foden (Manchester City)

- Kylian Mbappé (PSG)

- Luis Suárez (Atlético de Madrid)

