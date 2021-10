Ingressos começam a ser vendidos para jogo do Brasil em Manaus; veja

Manaus - Iniciou na noite desta sexta-feira (8) a venda de ingressos para o jogo do Brasil contra o Uruguai, na Arena da Amazônia. A partida acontece no próximo dia 14 de outubro, às 20h30 (horário local) e é esperada não só por ser um jogo da seleção, mas por ser outro 'evento-teste' neste momento em que a vacinação avança no Amazonas. Serão disponibilizados 8 mil ingressos para venda. Veja como adquirir o seu para o jogo do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022.

Os tickets estão à venda no site Eventim a partir de R$ 250 no piso superior e R$ 125 meia. Há também a opção de piso inferior (R$ 350 inteira e R$ 175 meia) e R$ 500 para a área VIP. A compra é concluída totalmente pela internet e as opções de pagamento disponíveis são cartão de crédito, débito ou PayPal. Ao final do procedimento, o cliente recebe o ingresso para download com um QR Code.

Arena preparada

O campo da gloriosa Arena da Amazônia já está sendo preparado dentro dos parâmetros internacionais. O objetivo é garantir o nível exigido pelos jogadores e comissões técnicas.

O trabalho técnico desenvolvido com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) inclui os serviços de podas helicoidais, cortes verticais, descompactação, topdressing, aplicação de fertilizantes granulados e foliares, aplicação de fito-hormônios, além do controle da lâmina d’água de irrigação.

O sistema de irrigação do campo da Arena da Amazônia é totalmente automatizado e está em pleno funcionamento, assim como os sistemas de drenagem gravitacional e de drenagem a vácuo.

Os vestiários a serem utilizados pelas seleções, arbitragem, e equipes da CBF receberam uma nova roupagem com a disposição de grama sintética no piso. Cerca de 600 m² foram instalados visando maior conforto e segurança aos envolvidos no clássico mundial.





O que levar para jogo?

Para a entrada na Arena da Amazônia, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto juntamente com a carteira de vacinação, sendo a data da segunda dose com período mínimo de 15 dias, a contar da data da realização do jogo, ou com a primeira dose mais o teste negativo RT-PCR, com 72 horas de antecedência do evento, ou antígeno, com 48 horas de antecedência da partida.

Haverá ainda a aferição de temperatura e não será permitido ao público a entrada com alimentos e bebidas em geral.

A comercialização de produtos durante o clássico ficará restrita aos industrializados e embalados de fábrica.

O uso de máscara de proteção facial será obrigatório nas dependências do estádio, ao longo de todo período de permanência, além da manutenção do distanciamento social em todos os setores da Arena, incluindo os assentos e áreas comuns.

Em caso de não cumprimento das normas de segurança estabelecidas na portaria 138/2021, incluindo e não se limitando à aglomeração de qualquer natureza, os voluntários e equipes de segurança, saúde e organização da partida, poderão orientar a retirada da pessoa que descumprir as normas sanitárias vigentes.

