"2022 será a minha última Copa. Não aguento mais futebol", diz Neymar

| Foto: Michael Reaves/Getty Images

O atacante Neymar Jr., de 29 anos, afirmou que a Copa do Mundo de 2022 no Catar deverá ser a última de sua carreira porque não sabe se terá "condições mentais" para "aguentar mais futebol". A declaração foi dada durante entrevista à emissora DAZN divulgada neste domingo (10).

“Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol”, disse em entrevista ao documentário “Neymar Jr, Dinastia de Reis ", disponível a partir deste domingo na plataforma DAZN.

" Vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir " , afirmou o atacante do Paris Saint-Germain.

Com o retorno de Neymar após suspensão, o Brasil enfrenta a Colômbia neste domingo, em Barranquilla, por uma nova rodada das Eliminatórias Sul-americanas, na qual já está perto da classificação após dez jogos sem derrota.

Na Copa do Mundo de 2026, organizada pelo Canadá, Estados Unidos e México, Neymar terá 34 anos.

Desde sua estreia na Seleção em 2010, Neymar conquistou a Copa das Confederações 2013, a medalha de ouro nos Jogos Rio-2016 e se tornou o segundo maior artilheiro da seleção brasileira, atrás apenas de Pelé. Entretanto, jogou com pouco brilho nas Copas do Mundo Brasil-2014 e Rússia-2018.

Por causa de uma lesão, ele não esteve em campo na histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais do Mundial no Brasil.

O atleta também não participou da conquista da Copa América-2019 por conta de outra lesão e dois anos depois foi vice-campeão do torneio continental de seleções, após derrota para a Argentina, no Maracanã. Já no PSG, conquistou dez títulos, nenhum internacional, mas teve atuações irregulares em meio a lesões.

