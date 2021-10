Seleção Brasileira chega a Manaus para partida contra Uruguai; vídeo

Neymar foi o jogador mais tietado na chegada a Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Horas depois de empatar em 0 a 0 com a Colômbia em Barranquilla, a seleção brasileira chegou em Manaus na madrugada desta segunda-feira (11) e foi recepcionada por torcedores na porta do hotel. O jogo contra o Uruguai acontece na quinta (14), na Arena da Amazônia.

Com camisas e bandeiras do Flamengo, muitos gritaram por Gabigol, que autografou um boneco com a imagem dele. Outro jogador bastante tietado foi Neymar. O craque do PSG atendeu a quatro crianças, que ficaram emocionadas ao abraçar o ídolo.

| Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O Brasil encara o Uruguai no retorno de torcedores aos estádios amazonenses. Também será a volta da torcida em jogos da Seleção. Foram 10 mil ingressos colocados à venda. E todos foram vendidos. Ou seja, dentro dos protocolos de segurança, haverá casa cheia.

"É uma excelente notícia. É muito importante ter torcedor dentro de campo nos apoiando. O calor da torcida brasileira é único. Temos a obrigação de propor o jogo. Vamos fazer de tudo para jogar bem e vencer a partida", disse o volante Fabinho.

O Brasil é líder das Eliminatórias com 28 pontos em 10 partidas disputadas. A programação da Seleção previa treino nesta tarde, no estádio da Colina, mas a comissão técnica decidiu dar folga aos atletas. Sendo assim, os jogadores voltam a treinar na tarde terça-feira (12), às 16h no horário de Manaus e 17h no de Brasília.

| Autor: Divulgação/CBF

