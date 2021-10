Galvão chamou Neymar de “idiota”? Áudio vazado gera especulação; ouça

| Foto: Buda Mendes/Getty Images

O trecho final da transmissão da TV Globo, do empate entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa, teve um áudio vazado em que parece que o locutor Galvão Bueno chama Neymar de “idiota”. O trecho viralizou nas redes sociais na noite deste domingo (10).

O xingamento foi ouvido quando o repórter Eric Faria informava ao locutor que Neymar saiu de campo assim que o árbitro deu o apito final, enquanto os outros jogadores continuaram em campo “se cumprimentando”.

Logo depois que Eric fala de Neymar, é possível ouvir alguém falar “idiota” – pela voz e pelo momento de interlocução, internautas deduzem que foi Galvão.

O influenciador Felipe Neto foi uma das pessoas que se surpreendeu com o áudio vazado. “Gente só eu ouvi o ‘idiota’ no final do jogo? Estou ficando louco?”, questionou.

