Inscrições para ingressos gratuitos do jogo do Brasil encerram hoje

Os nomes dos contemplados serão divulgados nas redes sociais do Governo do Estado e no site da Vacina Premiada | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- As inscrições da campanha Vacina Premiada, que sorteará um total de 3 mil ingressos para a partida entre Brasil x Uruguai na Arena da Amazônia, se encerram às 23h59 desta segunda-feira (11).

Lançada pelo governador Wilson Lima, a ação sorteará os últimos 600 ingressos nesta terça-feira (12). Para participar da campanha, os interessados devem fazer a inscrição pelo site www.vacinapremiada.am.gov.br .

O jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 ocorrerá no próximo dia 14 de outubro e é o primeiro evento esportivo com público no Amazonas desde o início da pandemia.

Como concorrer?

Para concorrer aos ingressos, é preciso morar no Amazonas e estar com o ciclo de imunização contra a Covid-19 regularizado.

Poderão participar as pessoas que tiverem tomado as duas doses ou dose única da vacina, e aquelas que receberam a segunda dose 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, a partir do dia 29 de setembro.

Nesse último caso, haverá triagem com teste de RT-PCR (72 horas antes do jogo) ou de antígeno (48 horas antes).

Os bilhetes são uma contrapartida da CBF para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas. Com sorteios diários desde a última sexta-feira (8), a campanha, até o momento, já contemplou 1.800 amazonenses.

Resultados

Os nomes dos contemplados serão divulgados nas redes sociais do Governo do Estado e no site da Vacina Premiada ( www.vacinapremiada.am.gov.br ). No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

Depois de concluída a fase de sorteio, o Governo do Estado vai divulgar o local, data e hora de retirada dos ingressos. Cabe salientar que, no momento da retirada, o torcedor deverá apresentar, além do CPF, um documento com foto, carteira de vacinação e, nos casos de pessoas que tenham tomado a segunda dose a partir do dia 29 de setembro, teste de antígeno ou RT-PCR negativo.

Confira aqui a lista de quem já foi contemplado

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Gramado da Arena recebe últimos ajustes para jogo

Confira a lista de sorteados para Brasil x Uruguai