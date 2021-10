Casagrande detona Seleção: “Não tem a menor chance de ganhar a Copa”

O ex-Corinthians lembrou da campanha no Mundial da Rússia | Foto: Reprodução

Walter Casagrande publicou em seu blog no Globoesporte.com uma análise do desempenho da Seleção Brasileira diante da Colômbia, nesse domingo (10).

O confronto ficou empatado sem gols depois de uma vitória nada convincente contra a Venezuela na última quinta (7), por 3 x 1.

O comentarista e ex-jogador disse que o Brasil “está colecionando péssimos jogos” e “não joga nada faz tempo”. “Eu não passo pano para ninguém, não devo favores para ninguém”, disparou.

“Por exemplo, o Neymar fez uma péssima partida no segundo tempo contra a Colômbia. Não acertou uma jogada, um drible, um passe… Eu nunca vou me omitir e fingir que não estou vendo para agradar as pessoas e o próprio jogador”, declarou Casagrande.

“Com o futebol apresentado hoje em dia, a Seleção Brasileira não tem a mínima chance de vencer a Copa do Mundo.”

O ex-Corinthians lembrou da campanha no Mundial da Rússia: “Quando chegar em 2022, e o Brasil jogar esse futebolzinho e o craque Neymar fizer o mesmo papel que fez em 2018, todo mundo vai criticar, todo mundo vai criar coragem de falar que ele não jogou nada mais uma vez.”

“Foi o que aconteceu em 2017 quando eu falei que ele era um cara mimado. Essas pessoas me criticaram, me atacaram na TV muitos passaram a mão na cabeça dele, mas depois da Copa todos chamarem ele de mimado”, ressaltou.

“O Tite terá muito trabalho para fazer essa Seleção conseguir chegar na Copa competitiva e com chances de título. Ele precisa ser mais corajoso, não ser mais refém do Neymar”, concluiu Casagrande.

O Brasil volta a campo nesta quinta (14), às 21h30, para encarar o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

