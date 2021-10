Corinthians é notificado pelo governo de SP por aglomeração em jogo

Desde o dia 4, os estádios de São Paulo foram autorizados a receber público, mas algumas regras devem ser cumpridas | Foto: Friedemann Vogel/Getty Images

SÃO PAULO– O Corinthians foi notificado pela Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo por desrespeitar regras sanitárias no jogo contra o Bahia, ocorrido na última terça-feira (5), pelo Campeonato Brasileiro.

No Instagram, o clube confirmou a advertência e pediu a colaboração da torcida corintiana na próxima partida. A notificação foi motivada pela falta de distanciamento entre os torcedores presentes no estádio.

Por enquanto, foi apenas uma advertência, mas caso o descumprimento das regras sanitárias se repita, o clube poderá ser multado.

“Pedimos aos nossos torcedores atenção e imensa colaboração na partida contra o Fluminense na próxima quarta-feira (13), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro”, escreveu o time em publicação no Instagram.

Desde o dia 4, os estádios de São Paulo foram autorizados a receber público, mas algumas regras devem ser cumpridas.

Por enquanto, a taxa de ocupação máxima é de 30%, além de ser obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas.

Além disso, para entrar, o visitante precisa comprovar que tomou as duas vacinação contra a Covid-19, ou se tiver apenas uma dose, necessita apresentar um teste negativo feito em até 48h antes do início do jogo.

