Vídeo: Torcedores invadem CT em Manaus e filmam banho de Gabigol; veja

O jogador viu que estava sendo filmado e reclamou | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Um vídeo de Gabigol tomando banho após o treino da Seleção Brasileira viralizou na madrugada desta quarta-feira (13).

A filmagem teria sido feita por torcedores que invadiram o CT da Canarinho.

Na postagem feita nas redes sociais, é possível ver o atacante do Flamengo debaixo do chuveiro conversando com Arthur Cabral.





Quando percebe que está sendo filmado, ele se irrita e gesticula na direção do paparazzi.

| Foto: Reprodução

Assista:

Veja o momento | Autor: Reprodução

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Uruguai, em jogo válido pela 12ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A bola rola a partir das 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Chegada em Manaus

A seleção brasileira chegou em Manaus na madrugada da última segunda-feira (11) e foi recepcionada por torcedores na porta do hotel.

Com camisas e bandeiras do Flamengo, muitos gritaram por Gabigol, que autografou um boneco com a imagem dele. Outro jogador bastante tietado foi Neymar. O craque do PSG atendeu a quatro crianças, que ficaram emocionadas ao abraçar o ídolo.

"É uma excelente notícia. É muito importante ter torcedor dentro de campo nos apoiando. O calor da torcida brasileira é único. Temos a obrigação de propor o jogo. Vamos fazer de tudo para jogar bem e vencer a partida", disse o volante Fabinho.

Leia mais:

Taty relembra sexo com Gabigol

Gabigol é denunciado por chamar futebol brasileiro de "várzea"

Torcedores demonstram apoio para Seleção com presença em hotel