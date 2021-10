Amazonenses celebram oportunidade de assistir jogo na Arena em Manaus

O sorteio foi aprovado pelos torcedores | Foto: Herick Pereira/Secom

MANAUS (AM)- "Realização de um sonho". É assim que a maioria dos 3 mil vencedores da campanha “Vacina Premiada” definem a oportunidade de assistir a Seleção Brasileira disputando um clássico sul-americano de futebol, em plena Arena da Amazônia .

O sorteio de ingressos, disponibilizados como contrapartida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – organizadora do evento – sem custos para o Governo do Amazonas, é a oportunidade para muitos que desejavam acompanhar a partida entre Brasil e Uruguai nesta quinta-feira (14).

Após os 15 sorteios que definiram os contemplados, a retirada dos ingressos está sendo feita no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona Centro-Sul de Manaus, até às 20h desta quinta-feira (13).

Os sorteados deverão apresentar um documento original com foto e a carteira de vacinação para retirar o bilhete.

Entre os primeiros torcedores a receberem o ticket estava o manutencista Lins Batista, que foi inscrito no “Vacina Premiada” pelo filho. Ele conta que graças à iniciativa do Governo do Amazonas, vai poder conhecer a Arena da Amazônia.

Terá acesso ao estádio apenas as pessoas que apresentarem testes com resultado negativo para a doença | Foto: Herick Pereira/Secom

" A maioria não tem condições, a pessoa fica só naquela vontade de ver o jogo ou quem sabe até ouvir pelo rádio. Foi uma boa iniciativa do Governo e é até uma forma de incentivar a vacinar. Eu só tenho a agradecer pela sorte que eu tive de ganhar esse ingresso graças ao meu filho, que me inscreveu, e ao Governo de tomar essa iniciativa bacana aí. E é isso aí... 2 a 0 Brasil " Lins Batista, manutencista

Uma forma de incentivar a vacinação – foi aprovada pelos torcedores.

" Para quem ainda não tomou (a vacina), vai lá, toma o reforço que é muito importante devido a essa pandemia. Todos nós temos que estar prevenidos. Quem não foi ainda, corre, toma, tem muita gente que ainda não tomou nem a primeira. Então vai lá e toma " Gilcinete Peres, técnica de enfermagem

As pessoas que receberam a segunda dose menos de 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, a partir do dia 29 de setembro, estão passando por triagem com teste feito pelas equipes da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A medida é parte dos protocolos sanitários definidos pelo Governo do Amazonas e CBF. Terá acesso ao estádio apenas as pessoas que apresentarem testes com resultado negativo para a doença.



Ao todo, 200 servidores da saúde vão atuar no jogo, para garantir o cumprimento dos protocolos. “Nós vamos ter cerca de 120 colaboradores somente da Secretaria de Saúde, temos mais 30 da FVS e a Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) também vai nos ajudar com 50 colaboradores. Todos esses trabalhadores estão sendo testados 48 horas antes”, disse o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira, esse é o maior jogo envolvendo a seleção brasileira na história do Amazonas.

" Foram mais de 70 dias de planejamento e execução para que pudéssemos deixar a Arena preparada. Apenas 35% da Arena poderá ser utilizados pelo público em geral, o estádio já foi todo higienizado, temos totem de álcool. Fizemos toda a regulamentação de protocolos de Covid, mas o principal é a apresentação da carteira de imunização " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima inicia entrega de ingressos para torcedores premiados

Seleção realiza último treino antes de jogo na Arena